Son dakika: Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye para cezası - Son Dakika

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Beycuma beldesinde M.Ş'ye (43) ait kahvehanede kontrol gerçekleştirildi.

Denetimde, kahvehanenin alt katında işletme sahibi dahil 6 kişinin kapalı alanda sigara içtiği, alkol aldığı, maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralarına uymadığı tespit edildi.

Ekiplerce, bu kişilere tedbirlere ve yasaklara uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 996 lira idari para cezası verildi.