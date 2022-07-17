Son dakika haber | ZONGULDAK'TA MAÇTA KAVGA: 2'Sİ JANDARMA 3 YARALI, 17 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber | ZONGULDAK'TA MAÇTA KAVGA: 2'Sİ JANDARMA 3 YARALI, 17 GÖZALTI

17.07.2022 17:47

Son dakika haber: ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde oynanan maçta köy takımları oyuncuları ve taraftalrlar birbirine girdi.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde oynanan maçta köy takımları oyuncuları ve taraftalrlar birbirine girdi. Tekme ve yumruklu kavgada 2'si jandarma 3 kişi yaralandı, 17 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Aşağıdağ köyünde köyler arası futbol turnuvası yapıldı. Yedigelli ile Hacılı köyü arasında dün akşam oynanan maçta oyuncular arasında kavga çıktı. Tribünlere de taşınan kavgada meyve kasaları, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Kavgaya, jandarma ekipleri müdahale etti. Bu sırada bir jandarmanın başına sert cisim isabet etti, diğerinin ise kolu kırıldı. Ereğli Jandarma Komutanlığı da bölgeye destek ekip gönderdi. 2'si jandarma 3 yaralı hastaneye kaldırılırken, toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ZONGULDAK'TA MAÇTA KAVGA: 2'Sİ JANDARMA 3 YARALI, 17 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | ZONGULDAK'TA MAÇTA KAVGA: 2'Sİ JANDARMA 3 YARALI, 17 GÖZALTI - Son Dakika
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