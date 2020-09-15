Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında çalışan 40 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

Testleri pozitif çıkan mühendis ve işçinin yanı sıra 38 kişinin evlerinde izolasyona tabi tutulması kararlaştırılarak maden ocağında üretime geçici süre ara verildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelik beldesinde özel maden ocağında çalışan 1'i mühendis 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından firma yetkilileri durumu İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Zonguldak 'ın Kilimli ilçesinde, özel bir maden ocağında çalışan biri mühendis 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 40 kişi evlerinde izolasyona alındı.

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