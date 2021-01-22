ZONGULDAK - Maden ocağındaki iş kazasında bir işçi yaralandı - Son Dakika

Kurumda iki yıldır çalışan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında pano ayak üretim işçisi olarak çalışan Yalçın Üstüntaş'ın başına üretim sırasında taş düştü.

Zonguldak 'ta maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

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