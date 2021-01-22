ZONGULDAK - Maden ocağındaki iş kazasında bir işçi yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında pano ayak üretim işçisi olarak çalışan Yalçın Üstüntaş'ın başına üretim sırasında taş düştü.
Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kurumda iki yıldır çalışan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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