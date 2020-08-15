Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan N.Ç. ile 17 yaşındaki M.Ç, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazada iki araç içerisinde bulunan T.T. ( 27), C.T. (5), Z.T. (6), M.Ç.A. (5), H.T. (30), H.A (30), H.K.T.A (26), M.Ç. (67), M.Ç. (17) ve N.Ç. (54) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni Beldesi Kemerler Mahallesi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 34 BTR 787 ve 67 ALL 344 plakalı araçlar çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 23:59

Kaynak: AA

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