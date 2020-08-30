ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.Yangına 40 arazöz, 3 dozer ile bir çok itfaiye aracı ile yaklaşık 100 kişilik ekip müdahalede bulundu.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akçabey ile Tohumlar köyü arasında ormanlık alanda çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre ilçe ve beldelerin itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 100 dönümlük alanı etkileyen yangına, Karabük 'ten gelen yangın söndürme helikopteri de müdahalede bulundu. Yangına 40 arazöz, 3 dozer ile bir çok itfaiye aracı ile yaklaşık 100 kişilik ekip müdahalede bulundu. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ormanlık alandaki yangın, drone ile havadan görüntülendi. Bir bölümü söndürülen yangına helikopterin müdahale ettiği görülüyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.