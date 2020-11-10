Son dakika... Zonguldak'ta tabancayla vurulan kişinin ölümüne ilişkin iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika... Zonguldak'ta tabancayla vurulan kişinin ölümüne ilişkin iki şüpheli yakalandı
10.11.2020 16:41
Son dakika habere göre Zonguldak'ta sokakta tabancayla vurulan kişinin ölümüne ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak'ta sokakta tabancayla vurulan kişinin ölümüne ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.
Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta 14 Ekim'de market alışverişinden evine dönerken tabancayla yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şaban Köroğlu'nun ölümüne ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, cinayete karıştıkları iddiasıyla iki kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldığı öğrenildi.
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