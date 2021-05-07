Son dakika... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Takibe alınan 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla Ontemmuz Mahallesi Acılık bölgesinde yakalandı.

Operasyonda 50 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 10 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.