Son dakika! Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alaplı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattığı iddia edilen F.B. (22), S.K. (23) ve R.Y. (43) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Y. hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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