Son dakika: ZONGULDAK - Yeni yıla "sessiz" girildi - Son Dakika

Son dakika: ZONGULDAK - Yeni yıla "sessiz" girildi
01.01.2021 01:14
Son dakika haberi: Cadde ve sokaklarda hakim olan sessizlik Polis ekiplerinin denetimleri ZONGULDAK - Zonguldak'ta normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim.
Cadde ve sokaklarda hakim olan sessizlik
Polis ekiplerinin denetimleri ZONGULDAK - Zonguldak'ta normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim.
Kısıtlama öncesi vatandaşlar market ve alışveriş merkezlerinde hareketlilik oluşturdu, kentte trafik yoğunluğu yaşandı.
Sokağa çıkma kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi, polis ekipleri de bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.
Ekipler, sokakta kimsenin bulunmasına izin vermiyor.
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