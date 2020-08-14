Son Dakika: Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler - Son Dakika

Adana'da nişanlısının kiraladığı tarlada ailesiyle birlikte fıstık ve mısır eken Zübeyde Doğan, arazinin sahibi olduğunu iddia ettiği kişilerin hem tacizine hem de fiziksel saldırısına uğradığını söyledi. Tarlada Doğan ve Şen ailesinin ekili ürünleri olduğu halde çit çekmeye çalışan kişilere polis müdahale etti.

22 yaşındaki Zübeyde Doğan'ın nişanlısı Gökhan Şen, geçen sene Seyhan ilçesine bağlı Camuzcu Mahallesi'nde bulunan mahkemelik olan 807 dönümlük tarlanın 45 dönümünü M.U. isimli birinden seneliği 22 bin 500 TL'ye kiraladı. Şen ve Doğan aileleri bu tarlada mısır ve yer fıstığı ekimi yaptı. Son dönemde ise avukat olduğu öğrenilen İ.B., babası Vehbi B. ve birkaç kişi tarafından 2 aile sürekli tehdit edildi.

Tehditlerin boyutu her geçen gün artarken geçen 3 Temmuz tarihinde taraflar arasında çıkan kavgada Zübeyde Doğan, darp edildi. Genç kadın, şahıslar tarafından taciz edildiğini de iddia etti.

Bugün sabah saatlerinde ise İ.B. ve babası Vehbi B., tarlanın olduğu yere gelerek konteyner kurdu ve çit çekmeye başladı. Doğan ve Şen aileleri de bu duruma tepki gösterince iki grup arasında tartışma çıktı.

"Hiçbir belge ibraz edemiyorlar"

İHA muhabirine konuşan Zübeyde Doğan, kendilerinin elinde sözleşme olduğunu belirterek, "Nişanlımın bu arazi. Hakkı olmayan yere 5 kişi tecavüz ediyorlar. Bu mahsulü biz ektik. 2 yıllık sözleşme duruyor. Fıstık ve mısır ektik bu sene. Nişanlımın cezaevine girmesinin ardından biz burada çalışırken sürekli gelip tacizde bulundular ve darp ettiler. Faturaları ve sözleşmeleri gösterin dediğimizde ise hiçbir belge ibraz edemiyorlar. Defalarca karakola başvurdum ama sonuç alamadım" diye konuştu.

"Devletime sığınacağım"

Bir kadın olarak darp edildiği için mağdur olduğunu belirten Doğan, "Bir kadın olarak ben ne yapabilirim. Benim devlete sığınmam lazım. 3 erkek kardeşim var ve ben hiçbirini kaybetmek istemiyorum. Bir belge, kanıt gösterin diyorum onu da gösteremiyorlar. Eğer belgeleri varsa biz bir adım geriye çekiliriz ama o da yok. Bizim kaymakamlık kararı, belgelerimiz var. Biz onları sunduğumuzda ise bu belgeler sahtedir diyorlar. Bir avukat bürosunda mı yoksa sabaha kadar geceden gelip tarlanın başında mı olması lazım. Ben şikayetçiyim. Sonuna kadar devletime sığınacağım. Adalet yerini bulsun. Ben bir bayanım elimden ne gelebilir" ifadelerini kullandı.

"Buranın sahibi olarak değil ama yine de belgem vardır"

Vehbi B. ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "1 ay önce Şen ailesi burada birkaç ailenin malına gasp ettiği için cezaevine girdi. Bu tarlayı da tarla sahibinin elinden almaya çalışıyorlar. Benim elimde de belgeler vardır. Buranın sahibi olarak değil ama buranın köylüsü olarak belge vardır. Karakolda, adliyede belgeler vardır" şeklinde konuştu.

Polisin müdahale ettiği tartışma sona ererken, çit çekme işlemi de polisler tarafından sonlandırıldı. Şen ve Doğan aileleri Vehbi B. ile taraflardan şikayetçi olmak üzere karakola götürüldü. - ADANA