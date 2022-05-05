Son Dakika | Zurnacının feci ölümü... Düğünde maganda kurşunuyla böyle vuruldu - Son Dakika
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Son Dakika | Zurnacının feci ölümü... Düğünde maganda kurşunuyla böyle vuruldu

05.05.2022 11:13

Son dakika haberleri: Zurnacının feci ölümü... Düğünde maganda kurşunuyla böyle vuruldu Zurnacını vurulma anı kameraya yansıdı Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli Köyü'nde bir düğünde sıkılan tabancadan çıkan kurşun zurna çalan çalgıcıya isabet etti.

Zurnacının feci ölümü... Düğünde maganda kurşunuyla böyle vuruldu

Zurnacını vurulma anı kameraya yansıdı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli Köyü'nde bir düğünde sıkılan tabancadan çıkan kurşun zurna çalan çalgıcıya isabet etti. Kurşunun isabet ettiği zurnacı hayatını kaybederken vurulma anı ise an be an kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kesikkeli Köyünde davullu zurnalı düğün esnasında iki kişi pistte müzik eşliğinde oynarken oynayanların yanında tabanca ile ateş edildi. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşun o esnada oynayanların hemen yanında zurna çalan 41 yaşındaki Emre Tıptaş'a isabet etti. Kurşunun isabet ettiği Emre Tıptaş göğsünü tutarak bir kaç adım attıktan sonra kanlar içerisinde yere yığıldı. Tabancadan çıkan kurşunla vurulan Emre Tıptaş'ı Kesikkeli Köyü muhtarı Murat İspir otomobille Kadirli Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emre Tıptaş hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tıptaş'ın cesedi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emre Tıptaş'ın düğünde vurulma anı ise an be an kameraya yansıdı.

Jandarma olayın ardından silahı ateşleyen kişiyi yakalama çalışması başlattı.

Son Dakika | Zurnacının feci ölümü... Düğünde maganda kurşunuyla böyle vuruldu
Son Dakika | Zurnacının feci ölümü... Düğünde maganda kurşunuyla böyle vuruldu
Son Dakika | Zurnacının feci ölümü... Düğünde maganda kurşunuyla böyle vuruldu
Son Dakika | Zurnacının feci ölümü... Düğünde maganda kurşunuyla böyle vuruldu

YORUMLAR
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Maganda kurşunu zurnacıya isabet etti! Göğsünü tutarak yere düşen şahıs hayatını kaybetti Maganda kurşunu zurnacıya isabet etti! Göğsünü tutarak yere düşen şahıs hayatını kaybetti

Osmaniye, Kadirli, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Zurnacının feci ölümü... Düğünde maganda kurşunuyla böyle vuruldu - Son Dakika


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