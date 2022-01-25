Üye Girişi
Son dakika... Son dakikada gelen Galatasaray galibiyeti sonrası atılan mermi az daha ölümüne neden olacaktı - Son Dakika

Son dakika... Son dakikada gelen Galatasaray galibiyeti sonrası atılan mermi az daha ölümüne neden olacaktı

25.01.2022 09:33

Gelen son dakika haberine göre Son dakikada gelen Galatasaray galibiyeti sonrası atılan mermi az daha ölümüne neden olacaktı Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından sevinç gösterileri kapsamında havaya atılan silahtan çıkan mermi trafik ışıklarında bekleyen aracın tavına isabet etti Süper Lig'in 23.

Son dakikada gelen Galatasaray galibiyeti sonrası atılan mermi az daha ölümüne neden olacaktı

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından sevinç gösterileri kapsamında havaya atılan silahtan çıkan mermi trafik ışıklarında bekleyen aracın tavına isabet etti

TRABZON - Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Trabzon'da galibiyeti kutlamak isteyen bir kişinin havaya attığı silahından çıkan mermi trafik ışıklarında bekleyen bir aracın tavanına isabet etti. Nereden atıldığı tespit edilemeyen yorgun mermi aracın tavanında maddi hasara neden olurken araçta bulunan iki kişi ölümden döndü.

Maçın bitiminin ardından aracıyla Akçaabat ilçesinde trafik ışıklarında beklerken duydukları sesle büyük bir şok yaşadıklarını belirten Cihat Yılmaz, aracının bir metre daha geride olması halinde yorgun merminin camdan içeri girip kendilerine zarar verebileceğini söyledi.

Yaşadıkları tatsız olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Yılmaz, Trabzonspor taraftarı olarak silahla yapılan kutlamaya karşı olduğunu söyledi. Yılmaz "Tatsız bir olay yaşadım. Maç sonrası yaklaşık 20 dakika sonra Akçaabat'ta trafik ışıklarında beklerken aracımızın tavanına yorgun bir mermi isabet etti. Araçta arkadaşımla birlikte iki kişiydik. Yaşadığımız şokla beraber polise başvurduk. Araç hareket halinde değildi hareket halinde olsa o panikle belki daha farklı şeyler olabilirdi. Aracım belki bir metre geride olmuş olsaydı mermi aracımın ön camından içeriye girebilir, arkadaşıma ya da bana zarar verebilirdi. Işıklarda beklerken tam kalkma esnasında sesle şoku o yaşadık. İlk başta panikle beraber aracın lastiğinin patlamış olma ihtimalini düşündük. Ses biraz kuvvetli olduğu için hemen bakma gereksinimi duyduk. Baktığımızda aracın tavanının delik olduğunu gördük. Yorgun mermi olduğu için nereden geldiğini bilemiyoruz. Merminin çekirdeği araç içerisinde kalsaydı belki bulanabilirdi ancak; çekirdek ortada olmadığı için muhtemelen sektiği için nereden geldiği tespit edilemiyor. Polis bize, mermi çekirdeğinin bulanabilmesi halinde daha kolay sonuç alabileceklerini ancak bu durumda çok da sonuç alamayabileceklerini söyledi" dedi.

Kendisinin Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduğunu kaydeden Yılmaz, "Biz de Trabzonluyuz, Trabzonsporluyuz. Yaşadığımız olay nedeniyle araçta sadece maddi hasar oluştu. Yarın, birinin sevdiği, eşi, dostunun canına mal olabilir. Kutlamalar silahla değil de samimi, içten hep beraber yapılabilirse bizim için çok daha güzel olacak. Özellikle bu şampiyonluk yolunda iken bu mutluluğumuzu acıya çevirmemeliyiz" diye konuştu.

Son dakika... Son dakikada gelen Galatasaray galibiyeti sonrası atılan mermi az daha ölümüne neden olacaktı
Son dakika... Son dakikada gelen Galatasaray galibiyeti sonrası atılan mermi az daha ölümüne neden olacaktı
Son dakika... Son dakikada gelen Galatasaray galibiyeti sonrası atılan mermi az daha ölümüne neden olacaktı
Son dakika... Son dakikada gelen Galatasaray galibiyeti sonrası atılan mermi az daha ölümüne neden olacaktı
Son dakika... Son dakikada gelen Galatasaray galibiyeti sonrası atılan mermi az daha ölümüne neden olacaktı
Son dakika... Son dakikada gelen Galatasaray galibiyeti sonrası atılan mermi az daha ölümüne neden olacaktı
Son dakika... Son dakikada gelen Galatasaray galibiyeti sonrası atılan mermi az daha ölümüne neden olacaktı
Son dakika... Son dakikada gelen Galatasaray galibiyeti sonrası atılan mermi az daha ölümüne neden olacaktı

YORUMLAR
500

Trabzonspor, Galatasaray, Trabzon, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Son dakikada gelen Galatasaray galibiyeti sonrası atılan mermi az daha ölümüne neden olacaktı - Son Dakika


Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Özerman'dan iddia: Azra, Kıvanç'ın gay olduğunu ima etti, canından bezdirdi Özerman'dan iddia: Azra, Kıvanç'ın gay olduğunu ima etti, canından bezdirdi         
09:44
Fatma Girik için yapılacak olan anma törenleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi Fatma Girik için yapılacak olan anma törenleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi         
08:57
Eminönü'nde büyük vurgun! Kasa hırsızları tarihi handaki 30 dükkana girdi! Eminönü'nde büyük vurgun! Kasa hırsızları tarihi handaki 30 dükkana girdi!         
08:31
Bakan Koca duyurdu: UMKE ekipleri şehrin farklı noktalarında görevlendirildi Bakan Koca duyurdu: UMKE ekipleri şehrin farklı noktalarında görevlendirildi         
07:51
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
14:03
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07

Son Dakika Haberleri
09:47 Galatasaray başkanlık seçimine mi gidiyor? Son 48 saat!
09:47 Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim
09:43 Özerman'dan iddia: Azra, Kıvanç'ın gay olduğunu ima etti, canından bezdirdi
09:41 İstanbul'daki köprüler özel araç geçişine kapatıldı: Köprülerden karşıya geçilemiyor!
09:27 Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul'da gündüz yağış beklenmiyor, akşam saatlerinde kar yeniden yüzünü gösterecek
09:18 Ev sahipleri ve kiracılar arasında kriz büyüyor! Mahkeme salonları doldu taştı
02:02 Vali Yerlikaya açıkladı: "5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ettik, 3 bin 180 hemşehrimizi otellere yerleştirdik"
07:50 Bakan Koca duyurdu: UMKE ekipleri şehrin farklı noktalarında görevlendirildi
08:30 Eminönü'nde büyük vurgun! Kasa hırsızları tarihi handaki 30 dükkana girdi!
08:58 Uzman isim tarih verdi! Kar yağışı ne zaman sona erecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 10:00:07. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Son dakikada gelen Galatasaray galibiyeti sonrası atılan mermi az daha ölümüne neden olacaktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement