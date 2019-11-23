Son Dakika Haberleri: Son dakikada Muslera şoku
Son Dakika Spor Son dakikada Muslera şoku - Son Dakika Spor

Son dakikada Muslera şoku

6 saat önce

Aslan'ın yıldız kalecisi, belindeki ağrılar nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemedi.

Son dakikada Muslera şoku, System.String[]

Aslan'ın yıldız kalecisi, belindeki ağrılar nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemedi. Teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde 26 Aralık'ta Club Brugge ile Türk Telekom'da oynanacak ve UEFA Avrupa Ligi için büyük önem taşıyan maçı da düşünerek dün Muslera'ya forma vermedi. Tecrübeli eldiven böylece, bu sezon Süper Lig'de ilk kez kalesini koruyamadı. Nando, 990 dakika oynamıştı.


OKAN'DAN SİFTAH Fernando Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde sezon başında Bursaspor'dan transfer edilen Okan Kocuk ilk 11'de başladı. 24 yaşındaki Okan, böylece ilk kez resmi bir karşılaşmada Galatasaray formasını sırtına geçirdi. Okan'ın yedeği ise 20 yaşındaki Batuhan Ahmet Şen oldu.


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Fernando Muslera, Başakşehir, Aralık, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arda Turan'dan geceye damga vuran hareket! Başakşehir'in golüne sevinmedi
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam Emre Mor için şok sözler: Amatör Küme'de oynayamaz Fatih Terim'den elini öpen Arda Turan için açıklama: Duygulandım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 15:00:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son dakikada Muslera şoku
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]