Son dakikada Muslera şoku

Aslan'ın yıldız kalecisi, belindeki ağrılar nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemedi. Teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde 26 Aralık'ta Club Brugge ile Türk Telekom'da oynanacak ve UEFA Avrupa Ligi için büyük önem taşıyan maçı da düşünerek dün Muslera'ya forma vermedi. Tecrübeli eldiven böylece, bu sezon Süper Lig'de ilk kez kalesini koruyamadı. Nando, 990 dakika oynamıştı.



OKAN'DAN SİFTAH Fernando Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde sezon başında Bursaspor'dan transfer edilen Okan Kocuk ilk 11'de başladı. 24 yaşındaki Okan, böylece ilk kez resmi bir karşılaşmada Galatasaray formasını sırtına geçirdi. Okan'ın yedeği ise 20 yaşındaki Batuhan Ahmet Şen oldu.



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