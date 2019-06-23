Son Dakika Haberleri: Son dakikada oy kullanmak için koşarak geldiler
Son Dakika Güncel Haber

Son dakikada oy kullanmak için koşarak geldiler

1 saat önce

Arnavutköy'de vatandaşlar oy kullanımının bitimine dakikalar kala okula koşarak geldiler.

Son dakikada oy kullanmak için koşarak geldiler, System.String[]
Arnavutköy'de vatandaşlar oy kullanımının bitimine dakikalar kala okula koşarak geldiler. Vatandaşlar son dakikada oylarını kullanırken, saat 17.00 itibari ile okulların kapıları kapatılarak sayım işlemine başlanıldı. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oy kullanacak vatandaşlar okullara akın etti. Oy kullanımının saat 17.00 itibariyle bittiği seçimler, geç kalan vatandaşlara adeta ter döktürdü. Okulların kapıları kapatılmadan önce binaya girmeye çalışan ve koşuşturan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Arnavutköy'de bulunan bir ortaokula eşi ve çocuklarıyla gelen bir vatandaş koşarak okulun içine girerken, binaları karıştıran ve saniyeler kala okula giren başka bir vatandaş oy verebilmek için saniyelerle yarıştı. Kapılar kapanmadan önce koşarak okula girmeye çalışan vatandaşların görüntüleri kameralara yansıdı. Oy kullanım saatinin dolması ile okulların kapıları kapatılarak sayım işlemine başlanıldı.
(Ufuk Kıvık/İHA)
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:05 Kaynak: İHA
İstanbul, Arnavutköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Avcılar ilçesinde son durum! 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Bağcılar ilçesinde son durum! AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, ilk seçim sonuçlarıyla ilgili soruya "Hayırlısı olsun" dedi. İsmail Küçükkaya'dan ilginç açıklama: İlk defa Anadolu Ajansı'ndan bir veri akışı paylaşılmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 19:08:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son dakikada oy kullanmak için koşarak geldiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]