Son ders zili çaldı, ara tatil başladı - Son Dakika

Son ders zili çaldı, ara tatil başladı

Tatilde de "Covid-19 Dedektifleri İş Başında" olacak

Tatilde öğrenciler ebeveynlerini denetleyip, karne düzenleyecek

Korona virüs ile mücadelede yeni yöntem

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 2020-2021 eğitim-öğretim döneminin ilk ara tatili için son ders zili çaldı. "Covid-19 Dedektifleri İş Başında" projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri, 9 günlük ara tatilde de ebeveynlerinin pandemi kurallarına uyup uymadığını kontrol ederek karne verecek.

Kırıkkale'de 2020-2021 eğitim-öğretim döneminin ilk ara tatili için son ders zilinde 48 bin 220 öğrenci, ara tatile girdi. Valilik tarafından hayata geçirilen "Covid-19 Dedektifleri İş Başında" projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri, 9 günlük ara tatilde de ebeveynlerinin pandemi kurallarına uyup uymadığını kontrol edecek. Vali Yunus Sezer tarafından dünkü okul ziyaretinde tanıtılan projede öğrenciler, ebeveynlerinin korona virüse karşı daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla not verip "Covid-19" karnesi düzenleyecek. Tatil sonunda ise valilik tarafından en iyi karne düzenleyen öğrenciler ödüllendirilecek. Bu proje ile çocukların ve ailelerin pandemiye karşı bilinçlendirilmesi hedefleniyor.