Sevilen sokak lezzeti: Midye dolma - Son Dakika
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Sevilen sokak lezzeti: Midye dolma

16.08.2022 11:10

Son dönemde açılan fast food tarzı dükkanlarda farklı çeşitleriyle satılmaya başlanan midye dolma, en sevilen "sokak lezzetleri" arasında yer alıyor.

Son dönemde açılan fast food tarzı dükkanlarda farklı çeşitleriyle satılmaya başlanan midye dolma, en sevilen "sokak lezzetleri" arasında yer alıyor.

Midye dolma, temizlenmiş midyenin içinin bir miktar tuz ve baharat karışımlı pirinçle doldurularak tencerede 20-25 dakika kadar kaynatılmasıyla yapılıyor.

Midye dolmanın çok sevildiği ve tüketildiği yerlerin başında gelen İzmir'de geçmişte Körfez'de avlanan, Kadifekale semtindeki evlerde hazırlanan ve çocuklar tarafından seyyar tezgahlarda satılan sokak lezzeti, artık çoğunlukla çiftliklerde üretilip "midyeci" dükkanlarında tüketicilerle buluşuyor.

Dükkanlarda sıcak olarak da servis edilen midye dolma, bazı yerlerde "bulgurlu" ya da "acılı" seçeneklerle müşterilere sunuluyor.

Paket olarak da satışı yapılan midye dolma, buzdolabında 2 güne kadar dayanabiliyor.

Midye dolma limon eşliğinde, atıştırmalık olarak akşam yemeği öncesinde ya da gecenin ilerleyen saatlerinde midyeseverlerin damaklarını şenlendiriyor.

Midyecilik Mardinlilerin işi

İzmir'de iki midye dükkanı bulunan, Mardinli bir aileye mensup Hasan Aba, çocukluğunda da seyyar tezgahta midye sattığını söyledi.

Geçmişte başka işler de denediğini ancak aile mesleği olan midyeciliği sürdürmeye karar verdiğini anlatan Aba, açtığı dükkana gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade etti.

Midyeciliğin bir hemşehri mesleği olduğunu dile getiren Aba, " Türkiye'nin neresine giderseniz gidin mutlaka midyeyi yapan kişi Mardinlidir." diye konuştu.

"Midye bir İzmir geleneği"

Midye müdavimlerinden Mustafa Güçlü de İzmir'de midyenin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Midye İzmirli olarak geleneksel yiyeceklerimizden bir tanesi. Aklımıza her geldiğinde yiyoruz. Her zaman sıcak ve taze tüketmeye çalışıyoruz. Genelde hafta sonları tüketiyoruz." dedi.

13 yaşındaki Nurettin Bulut ise midyeyi çok sevdiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Körfez, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevilen sokak lezzeti: Midye dolma - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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