Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı

21.08.2022 11:35

Son dönemde AK Parti'ye yönelik eleştirileriyle dikkatleri üzerine çeken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Erdoğan'ın Manisa mitingi öncesinde kürsüye çıkarak yaptığı konuşmada, "İnşallah bu hizmetlerin devamı, bu iktidarın devamı, sizlerin beraberliği ile mümkün olacak" dedi. Arınç, kürsüye çıkarken ve konuşması bittikten sonra kürsüden inerken mitinge katılan vatandaşlar tarafından yuhalandı.

Geçtiğimiz dönemde AK Parti'ye yönelik çıkışlarıyla bilinen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine dün Manisa'daki toplu açılış törenine katılıp konuşma yaptı.

Arınç konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız önemli konuşmalar yapacak. Biz de onun daveti üzerine geldik. Belki çok genç arkadaşlarımız tanımayabilir. Birkaç kelimeyle Bülent Arınç'ın Manisa için ne ifade ettiği anlatmak isterim. 5 dönem milletvekilliği yaptım, 4 dönem milletvekili yaptı, başbakan yardımcısı yaptı, Meclis başkanı yaptı, 5 senedir de aktif siyasi hayattan ayrıldım, AK Parti'nin gönüllü bir temsilcisi olarak huzurlarınızdayım.

"HİZMETLERİN HEPSİNE TOPLUCA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanımızın buraya geldiğinde benim size söylemek istediğim şey, bugüne kadar AK Parti'ye nasıl sahip çıktıysanız, bütün bu hizmetlerin içerisinde nasıl emeğiniz geçtiyse; bundan sonra da aynı vefayla, aynı sadakatle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun partisinin liderliğinde bu yapılan hizmetlerin hepsine topluca sahip çıkmamız gerekiyor.

"MANİSA ÇOK BÜYÜK HİZMETLER ALDI"

Manisa vefalıdır. Bana gösterdiği vefanın 10 mislini Sayın Cumhurbaşkanımıza da onun partisine de gösterecektir. Bugün vereceği mesajları önümüzdeki seçimlerde hep beraber oylarımızı tasdik ederek, göndererek hepimiz göstereceğiz. Manisa çok büyük hizmetler aldı. İnşallah bu hizmetlerin devamı, bu iktidarın devamı, sizlerin beraberliği ile mümkün olacak. Ben, Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti ile kendi güzel şehrimize geldim."

MİTİNGE KATILANLAR TARAFINDAN YUHALANDI

Arınç hem kürsüye çıkarken hem de kürsüden inerken beklemediği bir tepkiyle karşılandı. Bazı vatandaşlar Bülent Arınç'ı yuhalarken, bazıları ise 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı.

"KRAL ÇIPLAK" ÇIKIŞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Bülent Arınç, Cumhur İttifakı içinden tepki aldığı sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmişti. Arınç, sık sık AK Parti'yi eleştirdiği açıklamalarıyla gündeme geliyordu. Son olarak Arınç, "Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler, havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin vaktidir" gibi sözlerle gündeme damga vurmuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, AK Parti, Güncel, Son Dakika

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