Yaptıkları zamlarla gündeme gelen zincir marketler, tek tek mühürlenmeye başladı - Son Dakika
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Yaptıkları zamlarla gündeme gelen zincir marketler, tek tek mühürlenmeye başladı

04.12.2022 09:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sürekli zam yaptıkları için FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiği konusunda çağrıda bulunduğu zincir marketler teker teker mühürlenmeye başladı. Ağrı'da zabıta ekiplerince marketlerde gramaj, raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluğun denetimi yapılırken 5 market de mühürlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında marketlerle ilgili denetimleri sıkılaştırıcaklarını bildirmişti. Erdoğan "Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'de arkadaşlarıma söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız. Bütün mesele bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var, Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız. Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız, fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını bulacağız, takibini yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ: FETÖ İLE İRTİBATLARI ARAŞTIRILMALI

Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli de Erdoğan'ın sözlerine destek vermiş ve "Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ'yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine inanıyoruz" diye konuşmuştu.

AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAVCI SAYAN TALİMAT VERDİ

İktidarın art arda gelen bu tepkileri sonrası dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Ağrı Belediyesince yapılan denetim sonucu 5 market mühürlendi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerince il merkezindeki market ve iş yerlerinin düzenli olarak denetlendiği belirtildi.

Zamlar nedeniyle iktidarın hedefindeydiler! Zincir marketler tek tek mühürlenmeye başladı

5 MARKET MÜHÜRLENDİ

Marketlerde gramaj, raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlendiği anlatılan açıklamada, "Ekiplerimizin bugün gerçekleştirdiği denetimde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Zamlar nedeniyle iktidarın hedefindeydiler! Zincir marketler tek tek mühürlenmeye başladı

AMASYA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, "Amasya adına söylüyorum, belediye başkanlığına geldiğim günden beri malum marketlerin hiçbirine ruhsat vermedim. O kadar baskı, o kadar talep oldu, hiçbirine ruhsat vermedim" dedi.

Sarı, Belediye Başkanlığında gazetecilere açıklama yaptı. Kentte zincir marketlere yönelik denetimlerin devam ettiğini söyleyen Sarı, şunları kaydetti; "Şehrimizde bu tür marketlerin açılmasına müsaade etmedim. Özellikle adı geçen marketin açılmasına müsaade etmedim. Lakin dün hangi akla hizmetle ya da kimler tarafından örgütlendiği belli olmayan bir gafilin, bir cahilin açıklaması Türk milletinin dikkatini çekmiştir. Ben ona şöyle söylüyorum: Galip, mağlup olmuştur. Onun haddi de değildir, hakkı da değildir. Türk milletinin liderine, Sayın Devlet Bahçeli Bey'e dil uzatma cesaretini göstermesinin manasını anlayamıyorum. Bana göre manda yüreği yemiş olması lazım. Herkes dilinin ayarını bilmek zorundadır. Bilmezse haddini bildiren mutlaka olacaktır. Türk milletinin duyarlı olduğuna ve hassasiyetlerine inanan birisiyim. Bu kendini bilmezin Türk milleti cezasını verecektir. Hemen tövbe etmeli, özür dilemeli. Yoksa bu işin altından kendini kaldıramaz" diye konuştu.

YORUMLAR (8)
  • Burhan Kaya: Adama sormazlar mı hadi gıdayı bu marketler yükseltti ya benim hayatımda şu an ucuz olan hiçbir şey yok 15 günlük doğal gaz faturam 500 tl gelmiş elektrikte tasarruf yaptığım halde 250 tl geldi arabam çok şükür yok olsa da benzin alacak durumum yoktu zaten bunların sorumluları kim hayatımız kabustan ibaret Cevap Yaz 33 12 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Bim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaptıkları zamlarla gündeme gelen zincir marketler, tek tek mühürlenmeye başladı - Son Dakika


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