Son Dakika Haberleri: Son Dönemde Gelişen Türk Savunma Sanayisi ABD'den Büyük İlgi Gördü

Son Dönemde Gelişen Türk Savunma Sanayisi ABD'den Büyük İlgi Gördü

19 dakika önce

Son zamanlarda fazlasıyla gelişen milli ve yerli savunma sanayisine olan talep fazlasıyla artmış durumda. ABD'den fazlasıyla rağbet gören Türk savunma ve havacılık sanayisinden 400'ün üzerinde ikili iş görüşmesinin yapıldığı da Anadolu Ajansı tarafından bildirildi.

Son Dönemde Gelişen Türk Savunma Sanayisi ABD'den Büyük İlgi Gördü, System.String[]
Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisini hızla geliştiriyor. Bu gelişimleri takip etmek ve içerisinde bulunmak isteyen Amerikalı yatırımcılar ise SAHA İstanbul üyeleriyle görüşmeler düzenledi ve iş birliği yapılabilecek alanlar üzerinde konuştu. Aralarında Lockheed Martin ve Boeing gibi savunma sanayisinin dev firmaları da bulunan 12 ABD menşeili firmanın temsilcileri bir araya geldi ve 400'ün üzerinde görüşme gerçekleştirildi.




SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, konu hakkında "Pazarın tam ortasındaki Türkiye'deki yerel firmalarla iş birliği yapmak Amerikalılar için oldukça avantajlı" yorumunda bulundu.






Türkiye'nin kendi ürettiği silah ve sistemlerin performansını dünyaya gösterebilecek bir ülke olduğuna da dikkat çeken Keleş, insansız hava araçlarını, fırtına obüslerini ve güdümlü füze sistemlerini de bu konuda örnek gösterdi. Keleş, sözlerini "Ülkemize birileri geldiği zaman 'Türkiye ile bir şeyler yapabiliriz. Çünkü onlar bunu yapabilen ve başarısını kanıtlamış bir ülke' diyorlar" şeklinde sonlandırdı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:15 

Teknoloji
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