Ayçiçek yağını indirimli almak isteyen vatandaşlar TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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Ayçiçek yağını indirimli almak isteyen vatandaşlar TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu

05.10.2022 09:01

Batman'da piyasa fiyatı 300 liraya kadar çıkan 5 litrelik ayçiçek yağını 135 liraya indirimli olarak almak isteyen onlarca vatandaşın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde oluşturduğu kuyruk dikkat çekti.

Türkiye'de hayat pahalılığın günden güne artması sonrasında oluşan gıda kuyruklarına bir yenisi Batman'da eklendi. Vatandaşlar, uygun fiyata yağ alabilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

300 LİRALIK YAĞI 135 LİRAYA ALMAK İSTEDİLER

Piyasada fiyatı 300 liraya kadar çıkan 5 litrelik ayçiçek yağını 135 TL'ye indirimli olarak almak isteyen vatandaşlar, TMO satış ofisine akın edip saatlerce bekledi.

CHP: BU SORUNA BİR ÇARE BULUNMALI

Batman'da oluşan kuyruğun görüntüsünü CHP Batman İl Başkanlığı paylaştı. CHP'nin açıklamasında, "Vatandaşın mesajıdır: An itibariyle TMO önü. Yağ kuyruğu uzadıkça uzuyor. 500 bin kişilik Batman nüfusuna tek noktadan satış yapılıyorsa izdiham da olur, kuyruk da oluşur. Bu soruna bir çare bulunmalı, personel yetersizliği giderilmelidir" denildi.

Batman'da ayçiçek yağını indirimli almak isteyen vatandaşlar TMO önünde kuyruk oluşturdu
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Son Dakika Güncel Ayçiçek yağını indirimli almak isteyen vatandaşlar TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayçiçek yağını indirimli almak isteyen vatandaşlar TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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