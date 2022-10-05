Ayçiçek yağını indirimli almak isteyen vatandaşlar TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Benzin ve motorine yarından itibaren okkalı bir zam daha geliyor

Türkiye'de hayat pahalılığın günden güne artması sonrasında oluşan gıda kuyruklarına bir yenisi Batman'da eklendi. Vatandaşlar, uygun fiyata yağ alabilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

300 LİRALIK YAĞI 135 LİRAYA ALMAK İSTEDİLER

Piyasada fiyatı 300 liraya kadar çıkan 5 litrelik ayçiçek yağını 135 TL'ye indirimli olarak almak isteyen vatandaşlar, TMO satış ofisine akın edip saatlerce bekledi.

CHP: BU SORUNA BİR ÇARE BULUNMALI

Batman'da oluşan kuyruğun görüntüsünü CHP Batman İl Başkanlığı paylaştı. CHP'nin açıklamasında, "Vatandaşın mesajıdır: An itibariyle TMO önü. Yağ kuyruğu uzadıkça uzuyor. 500 bin kişilik Batman nüfusuna tek noktadan satış yapılıyorsa izdiham da olur, kuyruk da oluşur. Bu soruna bir çare bulunmalı, personel yetersizliği giderilmelidir" denildi.