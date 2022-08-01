Son dönemde herkesin konuştuğu ve büyük bir beklentiyle merak ettiği Nothing Phone (1) PUBG Mobile testi ile karşınızdayız.

Nothing Phone (1) PUBG Mobile testi!

Nothing Phone (1) özellikleri ve fiyatı!

Nothing Phone (1)'in bazı özellikleri zaten geçtiğimiz dönemde belli olmuştu. Cihaz Snapdragon 778G Plus işlemcisiyle birlikte geliyor. GPU tarafında ise Adreno 642L bulunuyor. Arka tarafa baktığımızda ise 50 Megapiksel Sony IMX766 sensörünü kulanan ana kamera ve 50 Megapiksellik geniş açı kamerasını görüyoruz.

Android 12 tabanlı Nothing OS duyuruldu. Diğer Android markalarını kıskandıracak özelliklerle gelen Nothing OS detayları haberimizde.

Siyah ve beyaz renklere sahip olan cihazın arka kapak tasarımı ise beklenildiği gibi tamamen şeffaf. Ayrıca 6 farklı LED ışık dizilimi bulunuyor. Cihazın önüne, yani ekran tarafına baktığımızda ise 120 Hz ekran tazeleme hızını destekleyen (60 ila 120 arasında değişebiliyor) bir OLED panel kullanıldığını görüyoruz.

Her ne kadar bugün tanıtılmış olsa da yaklaşık olarak 1 hafta boyunca ön siparişe açık olacak. Ardından 21 Temmuz gibi mağazaların raflarında yer alması bekleniyor. Tabii Türkiye'ye gelişine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Fakat 3. taraf satıcıların getirmesi bekleniyor.

Cihazın oldukça ince bir kutu içerisinde tıpkı bir DVD film satın almışsınız gibi elinize ulaşacağını belirtelim. Bu nedenle yanında şarj adaptörü gelmeyecek. Kutu içerisinde USB Type-C kablo bulunacak. Cihazın 4.500 mAh bataryası 33W kablolu, 15W'da kablosuz şarjı desteklediği için uygun bir adaptör bulmak zor olmayacaktır.

Orta segmentin zirvesine yerleşecek Nothing Phone (1)'in fiyatı ise 399 Sterlin'den başlayacak. Tabii bu 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı baz model için geçerli. depolama 256 GB'a çıktığında fiyatı 449 Sterlin oluyor. Buna ek olarak RAM'i 12 GB yapmak isterseniz de 499 Sterlin ödemeniz gerekecek.

Yukarıdaki iki görselden de anlaşılacağı üzere cihaz Android 12 işletim sistemini kullanıyor. Fakat içerisinde Nothing OS isimli kendi arayüzü bulunuyor. Ekran görüntülerinin ise Nothing OS 1.0.2'ye ait olduğu belirtiliyor.

Nothing Phone (1) teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 778G+

GPU: Adreno 642L

Ekran: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED panel

Batarya: 4.500 mAh, 33W hızlı şarj-15W kablosuz şarj

RAM: 8 GB/ 12 GB

Depolama: 128 GB/ 256 GB

Kamera: 50 Megapiksel 1/1.56 inç Sony IMX766 sensör f1.88/ 50 Megapiksel 1/2.76 inç sensör f2.2

İşletim sistemi: Android 12/ Nothing OS 1.0.2