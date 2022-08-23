Tesla, kaza sayısını önemli oranda azaltabilir! - Son Dakika
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Tesla, kaza sayısını önemli oranda azaltabilir!

23.08.2022 13:56
Tesla, kaza sayısını önemli oranda azaltabilir!

Son dönemde meydana gelen kazalar nedeniyle tartışılan Autopilot özelliğinin kazaları önemli ölçüde önleyebileceği belirtiliyor.

Tesla'nın Autopilot sistemi nedeniyle meydana gelen kazalar son dönemde oldukça fazla konuşulmaya başlandı. ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi, bu nedenle tartışmaların odağı haline gelmiş durumda. Şirketin yarı otonom sürüş sistemi birçok kesim tarafından yetersiz görülüyor.

Tesla Autopilot günde 40 kazanın önüne geçebilir

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) son paylaştığı raporlarda sürücü yardım sistemlerine sahip Tesla ve diğer markalı araçların kaza rakamlarını açıkladı. Bu verilere göre 2021 yılının Temmuz ayı ile bu yılın Mayıs ayı arasında Tesla markalı otomobiller 273 adet kaza olayına karışmış durumda.

Tesla otopilotu gerçek çocuklar ile test ediliyor!

Bu kazaların çoğunun ise Autopilot hatası sonucunda oluştuğu belirtiliyor. Tüm bu sonuçlara rağmen Tesla, Autopilot sistemine inanıyor. Konu hakkında açıklama yapan şirket yöneticileri hala Tesla Autopilot sisteminin kazaları önemli ölçüde önleyebileceğini belirtiyor.

Tesla, kaza sayısını önemli oranda azaltabilir!

Tesla Autopilot yazılım direktörü Ashok Elluswamy, Tesla'nın Autopilot sürüş sisteminin her gün yaklaşık 40 kazayı önleyebileceği iddiasında. Yönetici, özellikle ani ve beklenmedik hızlanma ve yavaşlama sonucunda yaşanabilecek kazalar konusunda Autopilot'un oldukça başarılı olabileceğini düşünüyor.

Elluswamy, gerçekleşen kazalar arasında her gün yaklaşık 40 tanesinin, sürücülerin yanlışlıkla fren yerine gaza basması ile meydana geldiğini dile getiriyor. Ancak Autopilot sisteminin otomatik olarak fren uygulayarak insan hatasının önüne geçip kazayı önleyebileceği ifade ediliyor.

Tesla, kaza sayısını önemli oranda azaltabilir!

Son dönemde adı birçok kazaya karışan sistem, aslında yarı otonom bir sürüş sağlıyor. Aracı şeridinde tutmak ve öndeki araç ile mesafeyi korumak gibi daha temel yeteneklere sahip olan sistem, sürücüsüz bir seyahatten çok sürücüye yardım için orada bulunuyor. Tesla, Autopilot kullanımı sırasında sürücünün de her zaman müdahale için hazır olması gerektiğini belirtiyor.

Bazı kullanıcılar ise Autopilot sistemine fazla güvenerek tüm kontrolü ona bırakıyor. Bunun sonucu olarak da kazalar meydana geliyor. Şu anda Autopilot sisteminin güvenliği birçok bölgede araştırılmaya devam ediyor. Peki siz Tesla ve yarı otonom sürüş sisteminin karıştığı kazalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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