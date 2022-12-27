Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a makamında bıçaklı saldırı girişimi! Özcan'dan, "Önlemleri artıracağız" açıklaması geldi - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a makamında bıçaklı saldırı girişimi! Özcan'dan, "Önlemleri artıracağız" açıklaması geldi

27.12.2022 14:49
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a makamında bıçaklı saldırı girişimi! Özcan'dan, "Önlemleri artıracağız" açıklaması geldi

Mültecilerle ilgili çıkışlarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam katına kadar gelen bıçaklı saldırgan, yaşanan gerginliğin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin Bolu'da pazarcılık yaptığı ortaya çıkarken saldırı girişimine dair açıklamada bulunan Özcan, "Artık yeter. Şunu herkes bilsin; biz tehditlere boyun eğmeyiz. Bir yandan sığınmacı çeteleri tehdit ediyor, bir yandan PKK ve uzantıları. Önlemleri artıracağız" dedi.

Bolu Belediyesi'nde bugün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, H.H. isimli kişi Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın makam odasının önüne gelerek başkanla görüşmek istediğini söyledi.

CEBİNDEN ÇIKARDIĞI BIÇAĞI SAVURDU

Bağırmaya başlayan H.H, Özcan'ın polis korumaları tarafından uyarıldı. İkazlara uymayan H.H, cebinden çıkardığı bıçağı savurmaya başladı. Koruma polisi olaya müdahale ederek H.H'nin elindeki bıçağı alırken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine belediye binasına polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından makam odasının bulunduğu kata zabıta ekibi de gelerek güvenlik şeridi oluşturdu. H.H. gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. H.H'nin Bolu'da pazarcılık yaptığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TANJU ÖZCAN'DAN AÇIKLAMA: TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYİZ

Özcan saldırı girişimine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Tehdit almaktan korkan bir adam değilim. Hayatım boyunca da birçok kez maruz kaldım. Gün geldi FETÖ'cüler tehdit etti, terör örgütlerinin ölüm listelerine aldılar. Bunu bana marifetmiş gibi tebliğ ettiler. Artık bunların boyutları çok artmaya başladı ve eskiden milletvekili iken sadece kendimden sorumluydum. Şu an bu binada 500 tane çalışan var. Bu arkadaşlarımı tedirgin ediyorlar, korkutuyorlar.

"BUNDAN SONRA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Elinde bıçakla biri geliyor, bağırıp çağrıyor. Buradaki çalışanların doğal olarak bundan etkilenmemeleri mümkün değil. Artık yeter. Şunu herkes bilsin; biz tehditlere boyun eğmeyiz. Söyleyeceğimizden geri durmayız. Ama özellikle belediye çalışanlarıma bir zarar gelirse dünyayı başlarına yıkarım. Sığınmacı çeteleri tehdit ediyor bir yandan. Bir yandan PKK ve uzantıları yeter artık. Güvenlik konusunda çok zayıfız. Şeffaf belediyecilik adına hemen hemen hiç duyarlı kapı bile koymadan insanlar, bize çok kolay ulaşabilsin dedik. Artık bundan sonra bir kısım güvenlik önlemi almak zorunda kalacağız."

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