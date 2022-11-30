Fatih Altaylı'dan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya taksici isyanı: İstanbullulara köpeğe bakar gibi bakıyorlar - Son Dakika
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Fatih Altaylı'dan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya taksici isyanı: İstanbullulara köpeğe bakar gibi bakıyorlar

30.11.2022 09:41

Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbulların kabusu haline gelen taksi konusunu programında konuk ettiği İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu ile canlı yayında tartıştı. Altaylı, taksicilerin Türk vatandaşlarını taksilerine almadıklarından dert yanarak, "Hastaneden çıktım kolumda serum iziyle taksi bulamadım, evime 4 kilometre yürüdüm. Bir tanesi durmadı. Aylardır taksiye binemedim. Kendimi o taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum" ifadesini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın HaberTürk'te sunduğu TekeTek programında İstanbul'un taksi sorunu ele alındı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Trafik ve Araştırma Komisyonu üyesi Gencay Özcan'ın konuk olduğu programa Fatih Altaylı'nın tepkisi damga vurdu.

"AYLARDIR TAKSİYE BİNEMEDİM"

Eyüp Aksu'ya tepki gösteren Altaylı, "Aylardır taksiye binemedim. Kendimi o taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum" dedi.

"İSTANBULLULARA KÖPEĞE BAKAR GİBİ BAKIYORLAR"

Hastane çıkışında taksi bulamadığını ve 4 kilometre yürümek zorunda kaldığını anlatan Fatih Altaylı, şöyle konuştu: "Boş meslektaşlarınız Türk vatandaşlarını almıyor. Önümden bomboş, geçiyor almıyor. Hastaneden çıktım kolumda serum iziyle, arabam yoktu taksiyle gitmiştim ne olur ne olmaz diye. Çıkışta taksi bulamadım evime 4 kilometre yürüdüm. Bir tanesi durmadı. Sizin meslektaşlarınız artık bizi adam yerine koymuyorlar. İstanbullulara köpeğe bakar gibi bakıyorlar."

EYÜP AKSU: BİZ ALMAMAYI, YAKINA GİTMEMEYİ TASVİP ETMİYORUZ

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise Altaylı'ya şöyle yanıt verdi: "Biz almamayı, yakına gitmemeyi, aracın pisliğini, taksimetre açmamayı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Size de katılıyoruz. Buradan hem Büyükşehir Belediyemize hem emniyetimize sesleniyorum. Denetimler sıklaşsın, bunlar cezasız kalmasın. Sizi götürmeyen bir vatandaş birincide uyarı almalı, ikincide ikaz edilmeli, üçüncüde kesinlikle meslekten ihraç edilmeli."

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SON DAKİKA: Fatih Altaylı'dan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya taksici isyanı: İstanbullulara köpeğe bakar gibi bakıyorlar - Son Dakika
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