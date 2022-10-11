Apple'da işler karışık: Çalışanlardan grev girişimi!

Teknoloji devi Apple, ürettiği ürünlerle büyük bir kesime hitap etmeye devam ediyor. Üretim başarısının arkasında da hiç kuşkusuz çalışanları yer alıyor. Ancak şirket, son dönemde işçileriyle birçok konuda ters düştü. Apple çalışanları, isyan bayrağını taşımaya devam ediyor.

Apple çalışanları, Avustralya'da greve gidiyor

Son bir yılda, ekonomik dalgalanmalar tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Bu dalgalanmalar büyük şirketleri olumsuz etkiliyor. Hal böyle olunca dev isimler ya küçülmeye gidiyor ya da çalışma şartlarını ağırlaştırıyor. Her türlü de fatura çalışanlara kesiliyor.

Bunlardan birisi olan Apple, son aylarda birçok kez çalışanlarıyla karşı karşıya geldi. Şirket, bazı departmanlarında küçülmeye giderken birçok bölgesinde de çalışma şartlarını ağırlaştırdı. Bu durum, birçok grev olayını tetikledi. Son olarak Avustralya'daki Apple çalışanları, ait oldukları RAFFWU sendikası adıyla greve gidiyor.

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RAFFWU, ücret müzakerelerinde ilerleme olmamasından dolayı tüm üyelerini greve davet etti. Sendika, bu kapsamda 18 Ekim'de bir saatlik bir grev planlıyor. Apple çalışanları, şirketin yaptığı ücret artışlarının enflasyona endeksli olmasını istiyor. Öte yandan grev, Avustralya'daki ilk Apple grevi olacak.

Apple, son aylarda birçok grev ve iş bırakma eylemiyle karşı karşıya geldi. Şirketin çalışanları son dönemde hızlı bir şekilde sendikalaşıyor. Öyle ki Apple'ın, çalışanlarına daha uzun süre ve daha yoğun bir çalışma emri verdiği, oluşan grev ortamının bundan dolayı tetiklendiği söyleniyor.