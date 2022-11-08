Masum görünen balon balıklarının bir özelliği duyanları şaşkına çeviriyor - Son Dakika
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Masum görünen balon balıklarının bir özelliği duyanları şaşkına çeviriyor

08.11.2022 15:57

Son zamanlarda Türkiye'de popülasyonunda artış yaşanan balon balıkları dışarıdan bakıldığında masum görünüyor. Fakat balığın keskin dişleriyle bir insan parmağını saniyeler içerisinde koparabileceğini duyanlar büyük şaşkınlık yaşıyor.

Balon balıklarının popülasyonunda son dönemde ciddi bir artış görülüyor. Türkiye de bu artıştan nasibini alan ülkeler arasında. Balon balıkları genellikle masun görünüyor ancak balığın keskin dişleriyle bir insan parmağını saniyeler içerisinde koparabileceğini duyanlar kısa süreli irkiliyor.

"KURBAĞA BALIĞI" OLARAK DA ADLANDIRILIYOR

Bilimsel adı Lagocephalus sceleratus olan balon balığı, Tetraodontidae familyasına ait bir balık türü. Sudan çıktığında kurbağa gibi vıraklamasından dolayı kurbağa balığı olarak da adlandırılıyor.

ZEHİRLİ VE TEHLİKELİ

Zehirli olduğundan dolayı ticari değeri olmayan ve tetrodotoksin maddesi üretebilen bu balık, kas felci yaparak nefes darlığı yaratabilmekte, dolaşım yetmezliğine bağlı ölümle sonuçlanabilen zehirlenme yaratabiliyor. Canlıyken temas edilmesi halinde de oldukça tehlikeli olan bu balık türüne dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.

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SON DAKİKA: Masum görünen balon balıklarının bir özelliği duyanları şaşkına çeviriyor - Son Dakika
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