Son dönemdeki yağışlar kuraklıktan etkilenen Demirözü Barajı'na yaradı - Son Dakika
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Son dönemdeki yağışlar kuraklıktan etkilenen Demirözü Barajı'na yaradı

11.03.2022 12:09

Bayburt'ta son dönemde etkili olan yağışlar, yaz döneminde kuraklıktan etkilenen Demirözü Barajı'nda ve yöredeki göletlerde su seviyesini artırdı.

Bayburt'ta son dönemde etkili olan yağışlar, yaz döneminde kuraklıktan etkilenen Demirözü Barajı'nda ve yöredeki göletlerde su seviyesini artırdı.

DSİ 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, AA muhabirine, kentte 2 baraj, 5 gölet olmak üzere 7 depolama tesisi bulunduğunu, bunların toplam depolama kapasitesinin 94 milyon metreküp olduğunu söyledi.

Geçen yılki kuraklık nedeniyle baraj ve göletlerin doluluk oranında önemli düşüş meydana geldiğini belirten Kılıçaslan, "2021 yılında Türkiye genelinde yaşanan kuraklıktan Bayburt da etkilendi ve yüzde 25-30 yağışlarda azalma meydana geldi. Yağışlarda meydana gelen azalma su akışlarında yüzde 70'e varan azalmalar olarak görülmüş ve depolanmalarımızda dolayısıyla sulamalarımızda zaman zaman sıkıntılar ortaya çıkmıştır." dedi.

Kılıçaslan, kuraklıkla mücadelenin en önemli yolunun depolama tesisleri yapmak, verimli ve etkin sulama sistemlerini kullanmak olduğunu dile getirdi.

Son yağışlarla yöredeki baraj ve göletlerin su seviyesinin yükseldiğini anlatan Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Demirözü Barajı ve göletlerimiz, Allah'ın izniyle kar yağışının artmasıyla dolmaya başladı. Demirözü Barajı'nın toplam depolama kapasitesi 62 milyon metreküp ve şu anda yüzde 71 depolama sağlanmış durumda. Çoruh Havzası'nda genel itibarıyla nisan ve mayıs aylarında karların erimesiyle akış meydana gelmektedir. Bu rezervuarımızda ve havzamızda bulunan karların da nisan mayıs gibi erimeye başlamasıyla depolamamızın bu aylarda tamamen dolmasını beklemekteyiz."

Kılıçaslan, ayrıca kentte bu yıl faaliyete geçmesi planlanan ve 57 bin dekarlık kuru tarım arazisinin modern sistemle sulanmasına imkan sağlayacak Kırklartepe Barajı'nın da son yağışlarla dolmasını beklediklerini söyledi.

Modern sulama sistemine sahip olan baraj ve göletlerin suyunun etkin bir şekilde kullanılmasıyla bu yıl herhangi bir kuraklık sıkıntısıyla karşılaşmayı beklemediklerini ifade eden Kılıçaslan, çiftçilere bereketli hasat temennisinde bulundu.

Son dönemdeki yağışlar kuraklıktan etkilenen Demirözü Barajı'na yaradı
Son dönemdeki yağışlar kuraklıktan etkilenen Demirözü Barajı'na yaradı
Son dönemdeki yağışlar kuraklıktan etkilenen Demirözü Barajı'na yaradı

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Demirözü, Bayburt, Baraj, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dönemdeki yağışlar kuraklıktan etkilenen Demirözü Barajı'na yaradı - Son Dakika


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