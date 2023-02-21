Son dönemin başarılı sporcularından Burak Beldek kimdir? - Son Dakika
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Son dönemin başarılı sporcularından Burak Beldek kimdir?

21.02.2023 11:41
Son dönemin başarılı sporcularından Burak Beldek kimdir?

Fetih Spor Akademisi'nin kurucularından Burak Beldek'in Müzik sektöründen antrenörlüğe uzanan yolculuğu. Fetih Spor kurucu ortaklarından ve Ragbi oyuncusu olan Burak Beldek kim olduğu merak konusu. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunan Beldek'in hayatıyla ilgili bilinmeyenler. Burak Beldek, Dünya Ragbi Federesyonundan 2.seviye antrenörlük ünvanına sahip Türkiye'deki 3 antrenörden birisidir. Bu sektördeki en deneyimli isimler arasında yer alıyor.

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Polonya'nın Varşova kentindeki Jozef Pilsudski Beden Eğitimi Üniversitesi'nde eğitim almış. 2017 yılında milli takım kampında bulundu ve Türkiye Rugby milli takımında ülkemizi temsil etmiştir. Profesyonel Ragbi oyuncusu olan Beldek, şimdilerde ise oyunculuğun yanındaantrenörlükle yapıyor.

GÖZETMENLİK VE ANTRENÖRLÜK YAPIYOR

Yurtdışındaragbi takımlarında gözetmenlik ve antrenörlük yapan Beldek, bu branşta ülkemizde daha niteliklive Türk bayrağını dünyada dalgalandıracak şampiyon sporcular yetiştirmek istediğini belirtiyor. Global arenalarda Türk sporcular için menajerlik yapan Beldek, Dünya MuayThai şampiyonu Bediha Taçyıldız'ın yurtdışı profesyonel arenalarında menajerliğini yürütmektedir.

Son dönemin başarılı sporcularından Burak Beldek kimdir?

LOVERS İN THE NİGHT İSİMLİ ŞARKISI VAR

Ulusal Amerikan takımlarında analizler üretip, profesyonel koçluk yapan Beldek, geçirdiği süreçte yapmış olduğu gözlemlerle farklı stratejiler geliştirmiştir. Edindiği tecrübeler sayesinde Türkiye'ye döndüğünde Ankara'da ortağı olduğu Fetih Spor Akademisi'ni kısa sürede markalaştırıp 7 şubeye kadar büyüttüğünü belirtiyor.İş dışında çocukluk tutkusu olan ve bir dönem ulusal radyolarda müzik yapan Beldek, şu an bu tutkusunu hobi olarak devam ettiriyor. Kendisinin Lovers in the night adlı şarkısı şimdiden dijital platformlarda 1 milyon dinlenmeye ulaştı.

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