Android 13, Nothing Phone (1)'e ne zaman geliyor?

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei'nin 2020'de kurduğu Nothing, tasarımıyla dikkatleri çeken Nothing Phone (1) modelini Temmuz ayında tanıtmıştı. Fiyat performans odaklı cihaz, ışıklı arka tasarımı ile Türkiye'de de adından söz ettirdi.

Nothing Phone (1), Android 13 ile 2023 yılının ikinci çeyreğinde buluşacak

Android 13 güncellemesi Google tarafından resmi olarak yayınlandı. Fakat henüz erişebilen kullanıcı sayısı çok az. Zira ilk olarak şirketin kendi Pixel telefonlarıyla paylaşıldı. Ek olarak diğer üreticiler de kısa süre içerisinde bu güncellemeyi kullanıcılarıyla paylaşacak. Son dönemin en ilginç tasarımlı akıllı telefonları arasında yer alan Nothing Phone (1) modeli, bu güncelleme için biraz bekleyecek.

Nothing Ear (1) inceleme!

Şeffaf arka tasarımıyla farklı bir tarzda sahalara çıkan Nothing modeli, geçtiğimiz günlerde Android 12 üzerinden Nothing OS 1.1.2 sürümünü almıştı. Fakat birçok Android kullanıcısı gibi cihazın kullanıcıları da merakla Android 13'ü bekliyor. Android Authority haber sitesi, cihazın 2023'ün ikinci çeyreğinde Android 13'e kavuşacağını söyledi.

Nothing Phone (1) modelinin teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 778G+

GPU: Adreno 642L

Ekran: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED panel

Batarya: 4.500 mAh, 33W hızlı şarj-15W kablosuz şarj

RAM: 8 GB/ 12 GB

Depolama: 128 GB/ 256 GB

Kamera: 50 Megapiksel 1/1.56 inç Sony IMX766 sensör f1.88/ 50 Megapiksel 1/2.76 inç sensör f2.2

İşletim sistemi: Android 12/ Nothing OS 1.0.2

Android 13 özellikleri

Android 13 Material You dizaynıyla geliyor.

Yenilenen medya kontrolü ve kilit ekranında müzik arayüzü

Google Wallet (Cüzdan) uygulaması tanıtıldı.

Uygulama özelinde dil seçeneği belirleme geldi.

Kullanıcılar simge teması ve rengini değiştirebiliyor.

Akıllı saat ile Acil SOS gönderilebilecek.

Kilit Ekranı'nda saat arayüzleri arasında geçiş sağlanabiliyor.

Yeni Güvenlik ve Gizlilik özellikleri

Uçtan uca şifreli RCS mesajlaşma özelliği (Google Mesajlar)

Cihazlar arası medya paylaşma özelliği getirildi.

Uygulamalar arası medya taşıyan Fotoğraf Seçici özelliği geldi.

İşletim sistemine Fast Pair (Hızlı eşleşme) dahil edildi.

Uyku Vakti modu ile sistem duvar kağıdını otomatik olarak karartacak.

Çince ve Japonca gibi diller için metin dönüştürme API'si getirildi.

Makine öğrenimi ve yapay zeka özellikleri geliştirildi.

Arayüz üreticileri için daha iyi entegrasyon sağlandı.

Bildirim izinleri güncellendi.

Mevcut Android 12 özellikleri iyileştirildi.

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