Son dönemin yıldızı Duru Kurt'tan bomba bir şarkı daha geliyor

YouTube'nin Türkiye'de yaygınlaşmasının ardından birçok sanatçı da kendisini gösterme fırsatı buldu. O sanatçılardan biri de Duru Kurt oldu. Kendine özgü şarkılarıyla son dönemde popülerleşen ve şarkıları milyonlarca izlenmeye ulaşan ünlü şarkıcı Kurt'un yeni şarkısının hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

SÖZ VE MÜZİK YİNE KENDİSİNE AİT

"Ay Çokta Şey", "Mesaj Atmalı Mı Ki", "Çıkışta Bekle" şarkıları ile hayranlarının beğenisini toplayan Kurt, yeni single çalışması için bir süre önce kollarını sıvadı. Kurt, önümüzdeki aylarda yeni şarkısını yine Youtube üzerinden dinleyicileriyle buluşturacak. Yaptığı şarkılarla sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken şarkıcının yeni pop şarkısının söz ve müziği yine kendisine ait olacak.

DURU KURT KİMDİR?

2017 yılında müzik piyasasına adım atan Duru Kurt, tarzıyla gündeme oturdu. Özellikle 2018 yılında "Orda Burda" şarkısı sosyal medyada en çok konuşulan klip oldu.

Duru Kurt, 4 Ocak 1990 tarihinde Balıkesir, Bandırma'da doğmuştur. Lise eğitimi bitene kadar Bandırma'da yaşamıştır. Akademik olarak, lisans eğitimini Business Studies alanında İngiltere'de Bournemouth University'de, yüksek lisans eğitimini Organisational Behaviour üzerine London School of Economics and Political Science ya da kısaca LSE olarak da bilinen London School of Economics'de tamamlamıştır.

TÜRKÇE - İNGİLİZCE TERCÜMAN

Duru Kurt, çocukluğundan beri müzik ile uğraşmaktadır. Sonradan müziğin limitsiz imkanlarını keşfedemediğini fark ederek DAW ve VST'ler kullanarak dijital müzik yapmak istemiştir. Ve bu istediğini profesyonel hayata taşımıştır.

Dijital altyapılı stüdyosunda aranje, mixing, mastering yapmaktadır. Kendi ismini taşıyan müzik yapım firması ile yapımlarının kayıt tescilini alabilmekte ve dijital platformlarda dağıtabilmektedir. Kendi şarkılarına, yine kendisin söz yazmasının ve seslendirmesinin bir bütünlük kazandırdığını düşünen Duru Kurt, daha çok, yaşanmışlıklar ile bağdaşmayan, hayal gücünden yola çıkmış, arabesk olmayan, eğlenceli şarkılar yapmak istemektedir.

Duru Kurt, aynı zamanda, Türkçe-İngilizce yeminli tercümandır.