Öğretmen eşine ceza verilen Tanju Özcan, öfke kustu: Tepemin tasını attırmayın, zavallılar - Son Dakika
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Öğretmen eşine ceza verilen Tanju Özcan, öfke kustu: Tepemin tasını attırmayın, zavallılar

03.09.2022 12:31

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çocuk gelişimi öğretmeni olarak görev yapan eşi Meral Özcan'a sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle müfettiş gönderilmesi ve akabinde ceza verilmesine çok sert sözlerle tepki gösterdi. Özcan, yaptığı açıklamada "Eşimden ne istiyorsunuz? İki tane uyduruk paylaşım yüzünden kınama cezası veriyorlar. Gözdağı veriyorlar. Yiğit olun mert olun. Tepemin tasını attırmayın. Zavallılar. Siz hala Tanju Özcan'ı tanıyamamışsınız" ifadelerine yer verdi.

Mültecilerle ilgili tutumu ve söylemleri nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle öğretmen eşine ceza verilmesine sert sözlerle tepki gösterdi.

EYLÜL AYININ İLK TOPLANTISI YAPILDI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün gerçekleştirilen Bolu Belediyesi eylül ayı meclis toplantısının ilkine başkanlık etti. Özcan, eşine yönelik soruşturma hakkında bu toplantıda açıklamalarda bulundu. Özcan toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çocuk gelişimi öğretmeni olarak görev yapan eşi Meral Özcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle müfettiş soruşturması geçirdiğini ve kınama cezası aldığını söyledi.

EŞİNİN PAYLAŞIMLARINI GÖSTERDİ

Eşinin paylaşımlarının çıktısını meclis üyelerine gösteren Özcan, "Sürekli soruşturma geçiriyoruz. Ankara'daki bazı zavallılar korkutacağını zannediyor. Ama beni üzen, kahreden bir konuyu anlatmak istiyorum. Benimle uğraşıyorsunuz, benim sözlerim rahatsız ediyor. Eşim öğretmen. Eşime müfettiş gönderiyorlar. Eşimden ne istiyorsunuz? İki tane uyduruk paylaşım yüzünden kınama cezası veriyorlar. Gözdağı veriyorlar. Kardeşim benim eşimle niye uğraşıyorsun? Kim uğraşıyor?" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NU KARŞILAMASI ÇOK DOĞAL"

Meral Özcan'ın yaptığı paylaşımlar hakkında bilgi veren Özcan, "Covid döneminde Sayın Cumhurbaşkanı 10 TL'niz yeter diye bir bağış kampanyası başlatmıştı. Sarayın şatafatını gösteren bir paylaşımı paylaşmış. Türk eğitim sistemi ile ilgili bir paylaşım yapmış. Bir de Kılıçdaroğlu ile resmi varmış eşimin. Ben de varım o resimde. Kılıçdaroğlu, benim genel başkanım. Bolu'ya eşli olarak gelmiş, tabi ki biz de eşli olarak karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

"KAÇTIĞIM YOK, GELSİNLER BENİMLE UĞRAŞSINLAR"

"Eşimle uğraşmaya devam ederlerse iş farklı noktalara gider" diyen Özcan, "Şu iki tweet yüzünden beni sindirmek adına eşimle niye uğraşıyorsunuz? Sedat Peker'in eşine ve çocuklarına bir saygısızlık yapıldı diye adam dünyayı ayağa kaldırdı. Bu hadsizliği kimse yapmasın. Ne yapmak istiyorsunuz? Buradan uyarıyorum. Eşimle uğraşmaya devam ederlerse iş farklı noktalara gider. Benim bir yere kaçtığım yok. Gelsinler benimle uğraşsınlar" diye konuştu.

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SON DAKİKA: Öğretmen eşine ceza verilen Tanju Özcan, öfke kustu: Tepemin tasını attırmayın, zavallılar - Son Dakika
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