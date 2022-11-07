Cübbeli'den hükümete üstü kapalı ekonomi göndermesi: Tencere sıkıntı yapar

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Bursa'da gerçekleştirdiği sohbetinde ekonomideki çalkantılı süreç ve siyasete ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TENCERE SIKINTI YAPAR YANİ"

Enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücünün düşmesine değinen Cübbeli, "Bizim millet kimseye benzemez değişik bir millet ama tencere sıkıntı yapar yani. Bizim millette tencere sıkıntı yapar, 'Hoca kaynamıyor' der yani. Biraz da gavurlar gelsin iktidara der mesela. Bizim millet böyledir" ifadelerine yer verdi.

"NAH KAZANIRSINIZ"

Açıklamasının devamında Brezilya'da seçimleri solcu Luiz Inácio Lula da Silva'nın kazanmasına değinen Cübbeli, "Brezilya'da solcular kazanıyor buradaki solcular seviniyor 'yakında biz de kazanacağız' diye. Nah kazanırsınız. Sosyalistim mosyalistim. Sosyalistsen bir ekmeği yarıya böl de komşuna ver. Ben de diyeyim ki fakire fukaraya acıyor" şeklinde konuştu.