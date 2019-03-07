Son Dakika Haberleri: Son Dönemlerin En Büyük Sorunu Obezite"

Son Dönemlerin En Büyük Sorunu Obezite"

2 saat önce

Medicana Sivas Hastanesi, Sivas'ta özel bir kolejde beslenme alışkanlıkları ve obezite konulu seminer verdi.

Son Dönemlerin En Büyük Sorunu Obezite
Medicana Sivas Hastanesi, Sivas'ta özel bir kolejde beslenme alışkanlıkları ve obezite konulu seminer verdi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen seminere ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yanı sıra öğretmeler katıldı. Beslenme bozuklukları ve obezite sorununa dikkat çeken seminere konuşmacı olarak Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Atabey katıldı.

Atabey, obezitenin 1975'ten bugüne 3 kat artış gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde her 100 erkekten 20'si, her 100 kadından 41'i maalesef obez. Türkiye'de sadece ameliyat ile kilo verecek hasta sayısı yaklaşık 2 milyon. Bu sayıya diyet ve diğer tedaviler hariç. Obeziteye yol açan aşırı yemek yeme problemi gibi görünse de aslında ruhsal sıkıntılara da yol açıyor. Doymuş yağ, tuz, basit şeker ve kolesterol içeriği yüksek olan fast food dediğimiz besinlerden kesinlikle uzak durun. Kanserojen madde içeriği yüksek olan bu besinlerden uzak kalmak sizleri bir çok hastalığa karşı korumuş olacak. Bunların başında da obezite geliyor, okul yönetimine bu anlamda teşekkür ediyorum, okul içerisinde bu bahsettiğimiz ürünleri bulundurmuyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:33 Kaynak: AA

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