Sakarya Süper Amatör Ligi 6. haftasında Erenlerspor ve Kocadöngelspor Erenler Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kocadöngelspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle biten karşılaşmanın ardından olaylar çıktı. Son düdükle birlikte başlayan kavgada, iki takım oyuncuları birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu olayda yeşil saha adeta boks ringine dönüştü. Bir süre sonra yatıştırılan kavga anı ise saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son düdük çaldı, yeşil saha boks ringine döndüAmatör Lig'de yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

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