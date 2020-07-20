Son düdükle Başakşehir'de büyük coşku - Son Dakika

Son düdükle Başakşehir'de büyük coşku

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının son düdüğü çalmasının ardından sahada büyük coşku yaşandı.

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının son düdüğü çalmasının ardından sahada büyük coşku yaşandı.

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Süper Lig'in 33. haftasında evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ligin bitmesine 1 hafta kalan şampiyonluğunu ilan etti. Ligin yeni şampiyonu turuncu-lacivertlilerde futbolcular ve teknik ekip, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından sahaya koşarak hep birlikte büyük sevinç yaşadı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu tribünlerine 'Şampiyon Başakşehir' pankartı asılırken, saha kenarında ışık ve alev şovu gösterileri yapıldı. Stadyum hoparlöründen şampiyonluk şarkıları ve UEFA Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

Başkan Göksel Gümüşdağ ile yöneticiler de sahada kutlamalara katıldı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kayserispor, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 01:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son düdükle Başakşehir'de büyük coşku - Son Dakika
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