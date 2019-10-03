Son enflasyon rakamları sektöre olumlu yansıdı
1 saat önce
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:41
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