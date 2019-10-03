Son Dakika Haberleri: Son enflasyon rakamları sektöre olumlu yansıdı
Son Dakika Ekonomi Haber

Son enflasyon rakamları sektöre olumlu yansıdı

1 saat önce

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Son enflasyon rakamları sektöre olumlu yansıdı, System.String[]

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Antalya, Akdeniz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Dönmez: Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor
Call of Duty Mobile ilk günden rekor kırdı Çikolatalı lokmayı ve halka tatlıyı birleştirip yepyeni bir tatlı yaptı Fabrika gibi cezaevinde 8 ayda 5,2 milyon lira ciro yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 17:02:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son enflasyon rakamları sektöre olumlu yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]