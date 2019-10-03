Son enflasyon rakamları sektöre olumlu yansıdı

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır , Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

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