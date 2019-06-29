Son Dakika Haberleri: Son fotoğrafını boğulduğu deniz kenarında çekti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Son fotoğrafını boğulduğu deniz kenarında çekti

28 dakika önce

Trabzon'un Sürmene ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Son fotoğrafını boğulduğu deniz kenarında çekti, System.String[]
Trabzon'un Sürmene ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Bayburt Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan Satılmış Karslı, sabah saatlerinde Trabzon'un Sürmene ilçesine gelerek arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Dalga nedeniyle bir süre sonra akıntıya kapılan Karslı, suda çırpınmaya başlayan Karslı'nın yardımına arkadaşları koştu. Bu esnada olay yerinden geçen Sür-Ak Arama Kurtarma Başkanı Ahmet Cerrah da kıyafetlerini çıkartarak denize atladı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla denizden çıkartılan Karslı yapılan ilk müdahalenin ardından Sürmene Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karslı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yozgatlı olduğu öğrenilen Satılmış Karslı, bugün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte geldiği Sürmene ilçesinde son fotoğrafını boğulduğu deniz kenarında çekti. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:59 Kaynak: İHA
Bayburt Üniversitesi, Sabah, Trabzon, Sürmene, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Köpeğe 'hoşt' diyorsun gidiyor, buna ne diyeceğiz?" diyen bekçi kovamadığı ayıyla top oynadı Kastamonu'da hortum paniği! Kaza sonrası turistin yaptığı 'pes artık' dedirtti! Çocuk parkında korku dolu anlar! Yılanlar duvardan çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 16:27:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son fotoğrafını boğulduğu deniz kenarında çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]