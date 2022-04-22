Son gitarını çaldı... 30 metre yüksekliğindeki falezlerden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son gitarını çaldı... 30 metre yüksekliğindeki falezlerden düşerek hayatını kaybetti

22.04.2022 23:16

Son gitarını çaldı.

Son gitarını çaldı... 30 metre yüksekliğindeki falezlerden düşerek hayatını kaybetti

- Falezlerde gitar çalarken dengesini kaybederek düşen üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti

Falezde gitar çalarken dengesini kaybedip düşen üniversite öğrencisi, öldü

ANTALYA - Antalya'da arkadaşlarıyla falezler üzerinde gece gitar çalan 19 yaşındaki Akdeniz Üniversitesi öğrencisi genç, yaklaşık 30 metrelik yükseklikten düştüğü kayalık alanda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 01.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı önündeki falezlerde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı 1. sınıf öğrencisi Burhan Çağan Gökalp, gece arkadaşlarıyla falezler üzerinde gitar çalmaya başladı. Bir süre sonra ayağa kalkan Gökalp, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yüksekliğinde falezler üzerinden kayalık alana düştü. Gökalp'in arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökalp'in bulunduğu noktaya ulaşan sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Gökalp'in cenazesini sedye ile cenaze aracına ulaştırdı. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından genin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morgun kaldırıldı. Acı haberin ardından Gökalp'in ailesi ve çok sayıda arkadaşı morga geldi. Burhan Çağan Gökalp'in cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Son gitarını çaldı... 30 metre yüksekliğindeki falezlerden düşerek hayatını kaybetti
Son gitarını çaldı... 30 metre yüksekliğindeki falezlerden düşerek hayatını kaybetti
Son gitarını çaldı... 30 metre yüksekliğindeki falezlerden düşerek hayatını kaybetti
Son gitarını çaldı... 30 metre yüksekliğindeki falezlerden düşerek hayatını kaybetti

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Akdeniz Üniversitesi, Üniversite, Antalya, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son gitarını çaldı... 30 metre yüksekliğindeki falezlerden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son gitarını çaldı... 30 metre yüksekliğindeki falezlerden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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