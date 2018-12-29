Son Dakika Haberleri: Son Golünü Tabutta Attı

Son Golünü Tabutta Attı

1 saat önce

- Son golünü tabutta attıMEKSIKO - Meksika'nın Tamulipas eyaletine bağlı Victoria şehrinde amatör futbol kulübü Deportivo Llamas'da forma giyen futbolcu Noe Acuna'nın hayatını kaybetmesinin ardından takım arkadaşları ölen takım arkadaşlarını sahaya getirerek tabutla gol attırdı.

- Son golünü tabutta attı

MEKSIKO - Meksika'nın Tamulipas eyaletine bağlı Victoria şehrinde amatör futbol kulübü Deportivo Llamas'da forma giyen futbolcu Noe Acuna'nın hayatını kaybetmesinin ardından takım arkadaşları ölen takım arkadaşlarını sahaya getirerek tabutla gol attırdı.
Amatör futbol takımının oyuncuları ölen arkadaşlarının son isteğini yerine getirdi. Meksika'nın Victoria şehrinde amatör futbol takımı Deportivo Llasmas'da forma giyen Noe Acuna'nın hayatını kaybetmesinin ardından takım arkadaşları Acuna'yı sahaya getirerek tabutta gol attırdılar. Hayatını kaybetmeden önce takım arkadaşlarına 'tabutta da olsa son golümü atmak isterim' dediği bilinen Acuna'nın naaşı ailesi ve eşinden izin alınıp, semt sahasına getirilerek, kale önüne konuldu. Kaleciden başlayarak tüm takım arkadaşları aralarında paslaşırken, son olarak da tabuta çarptırılan meşin yuvarlak ağlara gitti.
Atılan golün ardından buruk bir gol sevinci yaşandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:35 Kaynak: İHA

Deportivo La Coruna, Meksika, Futbol, Spor
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