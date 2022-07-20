Sulama kanalında boğulan Hakkı'nın akrabası Sezer Bardan: "Küçük yaşta onu kaybetmek üzücü oldu" - Son Dakika
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Sulama kanalında boğulan Hakkı'nın akrabası Sezer Bardan: "Küçük yaşta onu kaybetmek üzücü oldu"

20.07.2022 14:40

Denizli'de girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan 9 yaşındaki Rafet'in bulunması için arama çalışması devam ederken, 41 saat sonra cansız bedenine ulaşılan 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın amcasının oğlu Sezer Bardan, "Küçük yaşta onu kaybetmek üzücü oldu" dedi.

Denizli'de girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan 9 yaşındaki Rafet'in bulunması için arama çalışması devam ederken, 41 saat sonra cansız bedenine ulaşılan 11 yaşındaki Hakkı Bardan'ın amcasının oğlu Sezer Bardan, "Küçük yaşta onu kaybetmek üzücü oldu" dedi.

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet E. (9) ve Hakkı Bardan'dan (11) önceki gün saat 15.00'ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından tüm ekipler seferber olarak çocukları bulmak için çalışma başlattı. Hem sulama kanalında hem de kayıp çocukların evlerinin olduğu bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 41 saatin ardından kayıp çocuklardan Hakkı Bardan'ın cansız bedenine suya girdikleri Kıralan Mahallesi'ndeki tüp kanalın çıkışında ulaşıldı. Hakkı'nın cenazesi kanala girdikleri tahmin edilen noktanın 300 metre ilerisindeki 3 kilometre uzunluğundaki kanal üzerinde bulunan 13'üncü kapağa sıkışmış olarak bulundu. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan cenaze, otopsi için morga kaldırıldı.

11 yaşındaki Hakkı Bardan'dan gelen acı haberin ardından kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkan 9 yaşındaki Rafet E.'nin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarla beraber her yer didik didik aranırken, Rafet E.'nin acılı ailesi çalışmaları yakından takip ediyor.

"ÇOK İYİ BİRİYDİ"

Hakkı Bardan'ın cansız bedenini sabah saatlerinde ekiplerle birlikte bulan amcasının oğlu Sezer Bardan hüzünlü olduklarını belirterek, "Amcaoğlumun bugün sabah cansız bedeni bulundu saat 6 gibi. Diğer çocuk halen daha kayıp. Gören duyan varsa irtibata geçmesini istiyoruz. Arama çalışmaları devam ediyor, her yeri didik didik arıyoruz. Çok iyi biriydi amcaoğlu, severdik kendisini ve namaz da kılardı. Küçük yaşta onu kaybetmek üzücü oldu bizim için" dedi.

(Eren Elyesa Polat - İHA)

YORUMLAR
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14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için arama çalışması sulama kanalında yoğunlaştı 14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için arama çalışması sulama kanalında yoğunlaştı Şüpheli bir şekilde aynı barda hayatını kaybeden 21 gencin kanında metil alkol tespit edildi Şüpheli bir şekilde aynı barda hayatını kaybeden 21 gencin kanında metil alkol tespit edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama kanalında boğulan Hakkı'nın akrabası Sezer Bardan: 'Küçük yaşta onu kaybetmek üzücü oldu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sulama kanalında boğulan Hakkı'nın akrabası Sezer Bardan: "Küçük yaşta onu kaybetmek üzücü oldu" - Son Dakika
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