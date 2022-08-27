Bartın 'da ırmakta cesedi bulunan M.E.K.'nin 15 Ağustos tarihindeki son görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.E.K'nin koşarak yolun karşısına geçtiği görüldü. Olayın yaşandığı gün çevredeki esnafın ihbarda bulunup bir kişinin ırmağa doğru koştuğunu gördüklerini söyledikleri belirtildi. Olay günü bölgeye gelen polis ekiplerinin ırmak kenarında arama yaptığı, herhangi bir sonuç alamadığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.