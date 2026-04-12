Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

12.04.2026 13:25
BTK, yurt dışından getirilen telefonlarda kullanılan usulsüz IMEI yöntemini tespit ederek yüz binlerce cihazı incelemeye aldı. Çift SIM üzerinden kayıt dışı kullanımın önüne geçilirken, kullanıcılar SMS ile uyarıldı. 120 günlük sürenin dolacağı 1 Mayıs’a kadar kayıt yaptırmayan cihazlar şebekeye kapatılacak. Kayıt ücreti ise 54 bin 258 TL olarak açıklandı.

Yurt dışından getirilen telefonlara yönelik uygulanan “3 yılda 1 kayıt” kuralının suistimal edilmesi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) harekete geçti. Yapılan incelemelerde, yüz binlerce cihazın usulsüz IMEI numaralarıyla sisteme dahil edildiği tespit edildi.

Çift SIM kartlı telefonların ikinci IMEI numarasının farklı cihazlar için kullanılmasıyla kayıt ücretinin ödenmeden birden fazla telefonun aktif edildiği ortaya çıktı. Bu yöntemin ciddi vergi kaybına yol açması üzerine BTK, söz konusu cihazları “usulsüz kayıt” kapsamına aldı.

1 MAYIS SON TARİH

1 Ocak 2026 itibarıyla denetimlerini sıkılaştıran BTK, bu yöntemi kullananlara SMS ile uyarı gönderdi ve cihazların şebekeden düşmemesi için 120 günlük süre tanıdı. Tanınan bu süre 1 Mayıs itibarıyla sona erecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte çift SIM ya da e-SIM üzerinden süre uzatma yöntemlerinin de tamamen engelleneceği belirtildi.

CİHAZLAR KAPANABİLİR

Belirtilen süre içinde işlem yapılmaması halinde, usulsüz kayıtlı telefonların şebekeye erişimi kesilecek. Kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için cihazlarının kayıt durumunu kontrol etmeleri gerekiyor.

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Uzmanlar, kullanıcıların telefonlarının IMEI numarasını öğrenerek e-Devlet üzerinden sorgulama yapmasını öneriyor. Kayıt dışı görünen cihazlar için ise 1 Mayıs’a kadar 54 bin 258 TL’lik kayıt ücretinin ödenmesi gerekiyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 13:32:30.
