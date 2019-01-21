Son Gün 28 Şubat Yaptırmayana 2 Bin 600 Lira Ceza

Düzce Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresinin 28 Şubat 2019 da sona ereceğini duyurdu.

Düzce Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresinin 28 Şubat 2019 da sona ereceğini duyurdu.



Düzce Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresinin 28 Şubat 2019'da sona ereceği belirtilerek, müracaat yapmayanların her bir ölçü aleti için 2 bin 600 TL para cezasıyla karşılaşabileceği bildirildi. Tartım kapasitesi 2 bin kilogramın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri, (kantar, baskül, terazi), ile LPG ve akaryakıt sayaçları için Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne. Otomatik tartı aletleri, elektronik ve mekanik tartı aletleri için yetkili muayene servislerine. Tartım kapasitesi 2 bin kg ve altında olan, belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazaryerlerinde kullanılan 3. ve 4. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile ilgili mise, Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayarlar Memurluğuna muayene müracaatında bulunulacak. 28 Şubat 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar periyodik muayene müracaatı için beyanname vermeyenler hakkında, 2 Bin 600 TL idari para cezası verilecek. Ayrıca tespit edilen eksikliğin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde giderilmemesi halinde, ölçü aleti mülkiyeti kamuya geçirilecek. - DÜZCE

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