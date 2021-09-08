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Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonu ile Kovid-19 karıştırılabiliyor - Son Dakika

Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonu ile Kovid-19 karıştırılabiliyor

08.09.2021 11:20
Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonu ile Kovid-19 karıştırılabiliyor, System.String[]

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, son dönemde sıkça görülen solunum yolu enfeksiyonu vakalarının Kovid-19 ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, son dönemde sıkça görülen solunum yolu enfeksiyonu vakalarının Kovid-19 ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de son haftalarda halsizlik, burun akıntısı, zaman zaman ateş şikayetleri yaşayan pek çok kişi Kovid-19'a yakalandığı endişesiyle hastanelere başvurmaya başladı.

Geçen yıl maske, mesafe ve hijyene verilen büyük önem nedeniyle özellikle sonbahar geçişlerinde önceki yıllara göre düşük seviyede görülen üst solunum yolu hastalıkları, bu yıl mevsim geçişinin yaşandığı son günlerde sık görülmeye başlandı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu son dönemde sıkça görülen solunum yolu enfeksiyonu vakalarının Kovid-19 ile karıştırılmaması gerektiğini, mevsim geçişi nedeniyle 35-40 derece olan hava sıcaklıklarının kısa sürede 20'li derecelere düştüğünü ifade etti.

Bu değişimin olumsuz etkilere neden olduğunu belirten Ekuklu, "Bu ani sıcaklık değişiklikleri doğaldır ki vücutta bir adaptasyon sorununa neden oluyor ve soğuk algınlığı benzeri bir tablo ortaya çıkıyor. Şuanda yaygın olarak çevremizde gördüğümüz şey aslında bir soğuk algınlığı." dedi.

Vakaların, üst solunum yolu enfeksiyonu olarak değerlendirilebileceğini belirten Ekuklu, bu vakaların daha ağır seyreden grip ile karıştırılmaması gerektiğini ifade etti.

"Geçen yıl kurallara uyulduğu için grip vakası az görüldü"

Geçen yıl, daha önceki yıllara oranla daha az soğuk algınlığı ve grip vakalarıyla karşılaştıklarını aktaran Ekuklu, "Geçen sene az görmemizin temel nedenlerinden bir tanesi Kovid-19 ile ilgili alınan önlemler kapsamında insanların sosyal mesafeye, maskeye ve temizliğe dikkat etmeleriydi. Sonuçta gribal enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları, solunum yoluyla kalabalık ortamlarda, kapalı mekanlarda bulaşan hastalıklar. Vücut direncimizin kırıldığı mevsimsel geçiş dönemlerinde çokça karşılaşıyoruz. Şimdi yine bir mevsim geçişi yaşıyoruz. Dolayısıyla bu tür enfeksiyonları bekleriz." dedi.

Ekuklu, okulların açılmasıyla çocukların bir araya geldiğini, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulsa da kapalı ortamlarda bu tür enfeksiyonların yayılma riskinin arttığını belirtti.

Solunum yolu enfeksiyonu ile Kovid-19'un benzer semptomlar gösterdiğini ifade eden Ekuklu, "Basit soğuk algınlığında da biz halsizlik, bitkinlik, ateş, öksürük gibi bir takım bulgularla karşılaşıyoruz. Kovid-19 da bununla örtüşüyor. Çok telaş yapmamak lazım. Eğer 2 doz BioNTech yada 2 doz Sinovac artı 1 doz BioNTech yaptırdıysanız Kovid-19 olma olasılığınız daha düşüktür. Şunu da asla unutmamak gerekir. Okullar açıldı, çocuklar okula gidip gelecekler, servislerde, kapalı ortamlarda bulunacaklar. Ne kadar önlem alınırsa alınsın bu tür enfeksiyonların yayılma olasılığı bundan sonra da artacak hem mevsimsel olarak hem de toplu yaşam alanlarında daha fazla zaman geçirildiği için. Yetişkinler için de bu geçerli." diye konuştu.

Kovid 19'a karşı aşı

Ekuklu, aşıların Kovid-19'a ortalama yüzde 85 oranında koruma sağladığını söyledi.

Aşı olan her 100 kişiden 15'inin bu hastalığa yakalanabileceğini aktaran Ekuklu, şöyle devam etti:

"Bu kişiler Kovid-19'u hafif geçiriyor olabilirler. Gençlerde de malum genellikle basit semptomlarla geçiyor, soğuk algınlığı ile karışabilir. Eğer Kovid-19 hastasıyla şüpheli bir temasınız varsa, çevrenizde aşısız insanlar varsa, siz aşısız iseniz, aşınız eksik ise burada 'acaba Kovid-19 olabilir mi?' diye düşünülebilir. Ama aşılarınız tamsa yine buna rağmen Kovid-19'a yakalanma riskiniz olacaktır. Dolayısıyla mevsim geçişi itibariyle bu gerekçelerle bir solunum yolu enfeksiyonu artışı, üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış belki gribal enfeksiyonlar gibi bir takım enfeksiyonlarla karşılaşabiliriz. Çok telaşa gerek yok. Ama bu koşullara göre de akılda tutmakta yarar var."

"İnsanlarda 'acaba Kovid-19 muyum?' telaşı var"

Ekuklu, sonbahar ve kışla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarının artacağını, insanlarda 'Acaba Kovid-19 muyum?' telaşının olacağını da vurguladı.

Maske, mesafe ve kişisel hijyen önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Ekuklu, "Bunu hem Kovid-19'dan korunmak hem de solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlardan korunmak için yapmak gerekecek." dedi.

Kovid-19 aşıları yapıldıysa basit bir burun akıntısı gibi belirtilerin solunum yolu enfeksiyonu olarak düşünülebileceğini ifade eden Ekuklu, "Ama tablo bir öksürüğe gidiyorsa, bir halsizlik, derin kas ağrısı gibi bir tabloya gidiyorsa o zaman bunun Kovid-19 olabileceği de düşünülerek bir sağlık kuruluşuna başvurulabilir. Zaten gerçek grip ağır seyreden, gerçekten Kovid-19 ile karıştırılabilecek bir enfeksiyondur. O da ancak bir sağlık kuruluşunda ayırt edilebilir. Öyle bir durumda da hekime başvurulması olması gereken şeydir. Kişiler bununla kendileri baş etmeye çalışmamalılar eğer tablo ağırsa, yatmalarını gerektiriyorsa. Ama bir yandan da bu mevsim geçişlerinde bu tür enfeksiyonların olabileceğini akılda tutmakta yarar var." diye konuştu.

Geçirdiği soğuk algınlığı sürecinde Kovid-19 endişesi yaşayanlardan Edirneli Uğur Kaymak ise, son dönemlerde soğuk algınlığı ve grip vakalarında artış gözlemlediğini, çevresindeki pek çok kişinin bu hastalıklara yakalandığını söyledi.

Üst solunum rahatsızlığına yakalanan pek çok kişinin koronavirüse yakalandığı şüphesiyle test yaptırdığını belirten Kaymak, "Test yaptıran arkadaşlarımızın birçoğu negatif çıktı. Soğuk algınlığı ve gripte de koronavirüsteki semptomların birçoğu görülüyor. Bu aylar en çok dikkat etmemiz gereken aylar." dedi.

Kaymak, geçen yıl maske, mesafe ve hijyeni uyum nedeniyle neredeyse hiç üst solunum yolu hastalığının yaşanmadığını bu yıl ise kural tanımazların artması nedeniyle salgın şeklinde görüldüğünü belirtti.

Serhad Ceylan da soğuk algınlığı ve gripten korunmada maske kullanımının önemli olduğunu belirtti. Ceylan, vatandaşları özellikle maske kuralına uymaya davet etti.

Trakya Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonu ile Kovid-19 karıştırılabiliyor - Son Dakika


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