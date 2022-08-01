Bilinçsiz yapılan egzersizler, sakatlanma ve yaralanmalara davetiye çıkarıyor - Son Dakika
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Bilinçsiz yapılan egzersizler, sakatlanma ve yaralanmalara davetiye çıkarıyor

01.08.2022 10:18
Bilinçsiz yapılan egzersizler, sakatlanma ve yaralanmalara davetiye çıkarıyor

Son günlerde dijital platformlarında sıkça karşılaşılan fonksiyonel fitness videoları, spora yeni başlayanlar ve tecrübesizler için sakatlanma ve yaralanmaya davetiye çıkarıyor.

Son günlerde dijital platformlarında sıkça karşılaşılan fonksiyonel fitness videoları, spora yeni başlayanlar ve tecrübesizler için sakatlanma ve yaralanmaya davetiye çıkarıyor. Neredeyse tüm kas gruplarının senkronize bir şekilde çalışmasını sağlayan bu egzersizler, yağ yakımını hızlandırarak vücudu şekillendirirken, kas kütlesini de artırarak vücuda dayanıklılık kazandırıyor. Uzmanlar bu tür egzersizlerin uzman gözetiminde ve kişiye özel uygulanması gerektiği noktasında uyarıyor.

Hareketli yaşamın önemine yönelik giderek artan farkındalığın fonksiyonel fitness antrenmanlarını profesyonel sporcuların tekelinden çıkardığını belirten PT Academy Spor Fizyoterapisti İhsan Taha Torğut, "Fonksiyonel fitness ve düzeltici egzersizler, sosyal medya platformları sayesinde her kesimden insanın yaşamına sürdürülebilir bir boyut getiriyor. Burada amaç kalori harcamak değil. Ancak tüm kasların senkronize bir şekilde harekete geçirilmesi sayesinde vücuttaki en çetin yağlardan bile kurtulmak mümkün. Sıçrama, itiş, çekiş, dönme, eğilme ve oturma gibi paternlerin setler halinde ve zorluk derecesi artırılarak yapıldığı bu tür egzersizlerden verim alabilmek için doğru şekilde uygulanması gerekiyor. Sakatlıktan da koruyan fonksiyonel antrenman, bilinçsizce yapılan 1 saatlik koşmaya ya da 40 dakikalık yüzmeye bedel bir kalori harcatıyor" dedi.

KAS KÜTLESİ ARTIRMA VE YAĞ YAKMANIN ENTEGRE FORMÜLÜ

Sağlıklı yaşamın anahtarını sunan fonksiyonel fitness egzersizlerinin kilo vermeyi desteklediğini kaydeden İhsan Taha Torğut, "Vücudu çok zorlamayan kısa süreli ancak çok sayıda egzersizden oluşan düzenli fonksiyonel fitness uygulaması, vücudun yağ oranını azaltıyor. Aslında kuvvet egzersizlerinde anaerobik kapasite desteğiyle yağ yakımı hızlandırılıyor. Dumbell, direnç bandı, barfiks aleti gibi ekipmanlardan faydalanarak kaslar kuvvetlenirken, vücudun kendi ağırlığıyla yapılan plank, squat, lunge, burpee, mekik, şınav gibi egzersizlerle metabolik kondisyon artıyor ve yağ yakımı hızlandırılıyor. Fonksiyonel fitness, kas artırmaya ve yağ yakımına yönelik egzersizlere entegre bir yapı kazandırıyor" ifadelerinde bulundu.

UZMAN DESTEĞİ ŞART

Fonksiyonel fitness egzersizlerinin uzman desteği alınarak evde güvenli bir şekilde yapılabileceğini belirten Torğut, "Kısa sürede vücuda form kazandıran fonksiyonel fitness uygulamasının kişinin spor geçmişine, anlık kondisyon, esneklik, mobilite ve kas kuvvetine bağlı olarak kişiye özel uygulanması gerekiyor. Bu unsurlar dikkate alınmadan, evde bilinçsizce yapılan egzersizler çeşitli sakatlıklara ve yaralanmalara davetiye çıkarıyor. Kürek Milli Takımı ve Hentbol A Milli Takımı'nın spor fizyoterapisti olarak fonksiyonel fitness ve düzeltici egzersizlerin sakatlıkların yanı sıra, çeşitli yaralanmalara da neden olduğuna bizzat şahitlik ettim. Özellikle fonksiyonel fitnessla yeni tanışanlarda risk çok daha fazla. Bu nedenle internette ve sosyal medya platformlarında sıkça rastlanan videolardaki egzersizleri uygulamadan önce bir uzmana danışılması ve fizyoterapist tarafından risk haritası belirlenmesinde fayda var" diye uyardı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilinçsiz yapılan egzersizler, sakatlanma ve yaralanmalara davetiye çıkarıyor - Son Dakika

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