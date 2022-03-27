Hava saldırılarının azaldığı Ukrayna'nın başkentinde insan hareketliliği artıyor - Son Dakika
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Hava saldırılarının azaldığı Ukrayna'nın başkentinde insan hareketliliği artıyor

27.03.2022 19:14
Hava saldırılarının azaldığı Ukrayna'nın başkentinde insan hareketliliği artıyor

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de son günlerde hava saldırıların azalmasıyla şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda insan ile araç hareketliliğinin arttığı görülüyor.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de son günlerde hava saldırıların azalmasıyla şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda insan ile araç hareketliliğinin arttığı görülüyor.

Kiev'in merkezinde özelikle son 4 gündür Rus hava saldırıların azalmasıyla sokağa çıkanların sayısı artmaya başladı.

Khreshatyk Caddesinde köpeğini gezdiren Elya, "Ukraynalı askerler vatandaşlarının kendilerini güvende hissedebilmeleri için elinden geleni yapıyor." dedi.

Elya, son günlerde merkezde hava saldırıları olmasa da sirenlerin sık sık çaldığını belirterek, "Şimdilik ortam güvenli fakat sirenler hala çalıyor, bu bizi korkutuyor." şeklinde konuştu.

Yürüyüşe çıkan Petro Stetsiyak da son günlerde Kiev'de kendilerini daha çok güvende hissettiklerini kaydederek, "Ama savaş sadece cephede değil tüm ülkede devam ediyor." dedi.

Brezilya'nın Kiev Büyükelçiliği görevlisi, Kiev sakini Oksana Baltatseva da savaşın başlamasından beri Kiev'de kaldığını belirterek, "Ama artık kentte biraz durumun düzeldiği görünüyor. O kadar siren de çalmıyor. Birkaç gündür patlamalar da yok, durum daha sakin." ifa

Yelena Lamanova da kentte artık gezmeye çıkabildiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Ben cesur bir kadınım. Doğduğum kentte savaş başladığından beri de kendimi güçlü hissettim ama ilk günler zordu çünkü biz savaşın başlamasını beklemiyorduk. Biz de alıştık artık. Elbette kentte durum daha stabil. Dışarıya çıkıp gezmek kısmen mümkün."

Artık işe dönmek istediklerini, bazı insanların evden çalışmaya bile başladığını kaydeden Lamanova, "İlk günlerde insanları güvenli yere almaya çalıştık. Öte yandan orduya destek gönderdik. Ama şimdi artık çalışmaya başlamamız gerekiyor." dedi.

Eşi ile beraber koşu yapan Kiril, "Şimdi durum daha sakın. Haberleri de takip ediyoruz.. Elbette gece saatlerinde çatışma seslerini duyuyoruz." diyerek hayatın sürdüğü ve insanların normal hayata dönmesi gerektiğini söyledi.

Kiril, ülkesini desteklemesi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Hava saldırılarının azaldığı Ukrayna'nın başkentinde insan hareketliliği artıyor
Hava saldırılarının azaldığı Ukrayna'nın başkentinde insan hareketliliği artıyor
Hava saldırılarının azaldığı Ukrayna'nın başkentinde insan hareketliliği artıyor
Hava saldırılarının azaldığı Ukrayna'nın başkentinde insan hareketliliği artıyor
Hava saldırılarının azaldığı Ukrayna'nın başkentinde insan hareketliliği artıyor
Hava saldırılarının azaldığı Ukrayna'nın başkentinde insan hareketliliği artıyor
Hava saldırılarının azaldığı Ukrayna'nın başkentinde insan hareketliliği artıyor
Hava saldırılarının azaldığı Ukrayna'nın başkentinde insan hareketliliği artıyor

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hava saldırılarının azaldığı Ukrayna'nın başkentinde insan hareketliliği artıyor - Son Dakika


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