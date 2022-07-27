Kavurucu sıcaklara dikkat: "Kalp krizi riski sıcak havalarda artıyor" - Son Dakika
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Kavurucu sıcaklara dikkat: "Kalp krizi riski sıcak havalarda artıyor"

27.07.2022 11:03
Kavurucu sıcaklara dikkat: "Kalp krizi riski sıcak havalarda artıyor"

Son günlerde hava sıcaklıkları yüksekliğiyle dikkat çekerken uzmanlar uyarıyor.

Son günlerde hava sıcaklıkları yüksekliğiyle dikkat çekerken uzmanlar uyarıyor. Prof. Dr. Kadriye Kılıçkesmez, "Kalp krizi riski sıcak havalarda tabi ki artıyor ama bunun yanında kalp hastalığı olan hastaların bu havalarda çok daha dikkatli olması gerekiyor. Sıcakta çok fazla kalmamak, bol sıvı tüketmek, tuzlu gıdalar tüketmemek gerekiyor" dedi.

Meteoroloji uzmanları son günlerde artan sıcaklara karşı uyarılarda bulunurken doktorlar özellikle kalp hastalıklarının sıcak havalara dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlu su Prof. Dr. Kadriye Kılıçkesmez de kalp krizi riskinin sıcak havalarda artabildiğini belirtti. Prof. Dr. Kılıçkesmez, Covid-19'un kalbe etkisine ilişkin konuşurken Covid sonraki kişilerde hastalık kaynaklı oluşan durumlara yönelik bilgi verdi.

"KATETER LABORATUVARIMIZ 24 SAAT HİZMET VERİYOR"

Hastanede gerçekleştirilen çalışmalara yönelik konuşan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Kadriye Kılıçkesmez, "Tüm dünyada ve ülkemizde kalp hastalıkları ölümün en sık nedeni, önceliğimiz acil hastalara müdahale etmek. 7 gün 24 saat usulüyle kateter laboratuvarımız hizmet veriyor. Bu hizmeti tatil, bayram gece gündüz hiç fark etmez her zaman sürdürüyoruz. Bunun yanında çok kompleks girişimler; kapak değişimleri, kapaklara balon girişimleri vb işlemlerin hepsini laboratuvarımızda yapıyoruz. Çok uzun zamandır tıkalı olan, normal yöntemlerle açılamayan, ameliyat olmayan ya da olmak istemeyen hastalar için uyguladığımız bir yöntem; kronik total oklüzyon. Her iki kol ya da kasıklardan girerek bu damarları açıyoruz. Bu her merkezde yapılan bir işlem değil, bunu burada başarıyla sürdürüyoruz. Hastanın göğsü açılmadan özellikle yüksek riskli hastalarda aort kapaklarını kasıktan girerek değiştiriyoruz. Kateter laboratuvarı olarak aylık protokol sayımız tek masada 500 gibi söyleyebilirim" dedi.

"KALP KRİZİ RİSKİ SICAK HAVALARDA TABİ Kİ ARTIYOR"

Sıcak havaların kalbe etkisi üzerine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kadriye Kılıçkesmez, "Kalp krizi riski sıcak havalarda tabi ki artıyor ama bunun yanında kalp hastalığı olan hastaların bu havalarda çok daha dikkatli olması gerekiyor. Kalp hastalarına önerebileceğim tavsiyelerden bazıları; sıcakta çok fazla kalmamak, bol sıvı tüketmek, tuzlu gıdalar tüketmemek. Kalp krizinin en önemli bulgusu; göğüs ağrısı ama her hastada göğüs ağrısı olmayabileceğini bilmek lazım. Nefes darlığı, fenalık hissiyle, sıkıntı hissi olabiliyor. En tipik semptomu; göğüs ağrısı bu da baskı şeklinde sanki hastanın üzerine göğsünde bir ağırlık konmuş gibi, göğsüne, sırtına, kollarına, çenesine vuran bir ağrı şeklinde oluyor. Pandemi döneminde kalp krizleri ne yazık ki çok arttı. Covid olup aynı zamanda kalp krizi geçiren çok hastamız oldu. Kalp krizi riski ve kalp hastalığı riski bu hastalarda arttı, artmaya da devam ediyor. Covid geçiren bir hastanın hastalığı geçirdiği dönem ve covid sonrasında kalp hastalığı riskinin eski dönemlere göre daha yükselişte olduğunu görüyoruz. Bu konuda özellikle uyarmak istiyorum; yine pandemi yükselişte ama bu kardiyolojik şikayetleri bulunan acil hastayı hastaneden uzak tutmamalı" ifadelerini kullandı.

"ESKİYE GÖRE ÇOK DAHA FAZLA GÖRÜYORUZ"

Covidin kalpte oluşturduğu etkilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kılıçkesmez, "Damar tıkanıklığı riskini artırıyor, özellikle hastanın korona olduğu dönemde pıhtılaşma durumu arttığı için kalp krizi riski de artıyor. Bunun yanında kalp kasını da tutarak miyokardit dediğimiz bir duruma neden olabiliyor, bunu da çok sık görüyoruz. İlave olarak da kalp yaprakçıkları arasında sıvı toplanmasına neden olabiliyor. Bu durumların hepsini değişik covid hastalarımızda, değişik dönemlerde gördük. Hastalara da çoğu zaman soruyorum, yakın zamanda Covid geçirdiniz mi diye birçoğunun da geçirmiş olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"UYURKEN, SU İÇERKEN ZORLANIYORUM"

Damar tıkanıklığı problemini geçirdiği operasyonla atlatan 61 yaşındaki İhsan Öz, "Omzumda ağrı başladı yürürken, koşarken göğsümde ağrı hissettim. Göğsümde ağrı hissedince hastaneye kardiyoloji bölümüne müracaat ettim. Gittiğim doktorlar Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ni tavsiye ettiler. Burada operasyon 3 saat sürdü, Kadriye hocam ve ekibi mükemmel. Buraya gelirken minibüse binemiyordum, uyurken, su içerken zorlanıyorum" şeklinde konuştu.

(Hasibe Karadağ - Emre Baba - İHA)

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Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavurucu sıcaklara dikkat: 'Kalp krizi riski sıcak havalarda artıyor' - Son Dakika

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