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Son günlerin gündemdeki çifti: Bu ilişkinin benzeri yok - Son Dakika

Son günlerin gündemdeki çifti: Bu ilişkinin benzeri yok

27.08.2021 16:30
Son günlerin gündemdeki çifti: Bu ilişkinin benzeri yok, System.String[]

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR İLİŞKİLERİ VARYakında ikinci bebeklerini karşılamaya hazırlanan 24 yaşındaki Jenner ile 30 yaşındaki Scott hakkında US Weekly'ye konuşan, ancak adını açıklamayan bir kaynak "Kylie ile Travis'in alışılmışın dışında bir ilişkisi var" diye konuştu.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR İLİŞKİLERİ VAR

Yakında ikinci bebeklerini karşılamaya hazırlanan 24 yaşındaki Jenner ile 30 yaşındaki Scott hakkında US Weekly'ye konuşan, ancak adını açıklamayan bir kaynak "Kylie ile Travis'in alışılmışın dışında bir ilişkisi var" diye konuştu.

Son günlerin gündemdeki çifti: Bu ilişkinin benzeri yok

KYLIE İLGİLİ BİR ANNE

Kylie Jenner ile Travis Scott'ın kapalı kapılar ardındaki yaşamını değerlendiren bu kaynak, Jenner'ın kızıyla çok ilgili bir anne olduğunu da sözlerine ekleyerek Jenner'ın 3 yaşındaki Stormi'nin bakımıyla birinci elden ilgilendiğini belirtti.

Son günlerin gündemdeki çifti: Bu ilişkinin benzeri yok

"ŞU AN ÇOK İYİ BİR YERDELER"

Söz konusu kaynak Jenner ile Scott'ın 2017'de başlayan ilişkileri süresince inişler ve çıkışlar yaşadığını hatırlatarak şu anda birlikte çok iyi bir yerde olduklarını da ekledi. Bu kişi Jenner ile Scott'ın "açık ilişki" yaşadığına dair iddialara da değinerek "İlişkilerine bir isim vermiyorlar. Birbirlerini kız arkadaş ya da erkek arkadaş diye tanımlamıyorlar. Birbirlerinden bir beklentileri yok" dedi.

Son günlerin gündemdeki çifti: Bu ilişkinin benzeri yok

AÇIK İLİŞKİ İDDİASI

Önce ayrılan fakat sonra tekrar barışan Jenner ile Scott'ın 'açık ilişki' yaşamaya başladığı ileri sürülmüştü. İnternetteki TMZ adlı magazin sitesinin ortaya attığı iddiaya göre, 23 yaşındaki Kylie Jenner ile 29 yaşındaki Travis Scot, ilişkilerine kaldıkları yerden devam edecekler. Fakat birbirlerine bağlılık sergilemeyip dilediklerinde başkalarıyla da birlikte olabilecekler. Yani genç çift bu şekilde "açık ilişki" yaşayabilecek. Çift, bu konudaki iddialara herhangi bir yanıt vermedi.

Son günlerin gündemdeki çifti: Bu ilişkinin benzeri yok

İLİŞKİLERİ 2017'DE BAŞLADI

Travis Scott ile Kylie Jenner, 2017 yılında tanıştılar. O sırada Jenner Tyga ile yollarını ayırmıştı. Jenner ile Scott, ilk olarak ünlü Coachella Festivali'nde birlikte görüldüler. Daha sonra NBA maçını birlikte izleyerek ilişkilerini resmen duyurdular. İlişkilerinin başladığı 2017 yılında Jenner hamile kaldı, fakat bunu uzun süre kamuoyunun gözlerinden uzak tuttu.

Son günlerin gündemdeki çifti: Bu ilişkinin benzeri yok

'İLİŞKİYE ARA VERDİKLERİNİ' AÇIKLADILAR

Kylie Jenner ile Travis Scott, 2017 yılında MET Gala gecesine de birlikte katıldılar. Bir yıl sonra şubat ayında kızları Stormi dünyaya geldi. Birlikte GQ dergisine poz verdikten birkaç ay sonra ise yollarını ayırdılar. Kendileri bu durumu "ilişkiye ara vermek" olarak nitelendirdiler.

Son günlerin gündemdeki çifti: Bu ilişkinin benzeri yok

OKUL OTOBÜSÜ SÜRPRİZİ TARTIŞMA YARATTI

Kylie Jenner ve Travis Scott son olarak kızları Stormi'ye yaptıkları okul otobüsü sürprisiyle gündem olmuştu. Dünyanın en zengin ailelerinden birinin çocuğu olarak dünyaya gözlerinizi açmış olsaydınız, en çok neye sahip olmayı hayal ederdiniz? Herkesin hayali kendine ama henüz 30 yaşına gelmemiş olmasına rağmen dünyanın önde gelen dolar milyarderleri arasında yer alan Kylie Jenner ile Travis Scott'ın üç yaşındaki kızı Stormi'nin başka çocuklar için sıradan olan bir hayali vardı. Scott bu hayali gerçekleştirdi ve çift, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Son günlerin gündemdeki çifti: Bu ilişkinin benzeri yok

ÜÇ YAŞINDAKİ STORMİ'NİN EN BÜYÜK HAYALİ

Kardashian- Jenner kardeşlerin en küçüğü ama şu sıralar da en ünlüsü olan 24 yaşındaki Kylie Jenner ile rap'çi Travis Scott'ın kızı Stormi'nin en büyük hayali gerçek oldu. Annesi de onun hayaline elleriyle dokunduğu anlarda çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Sonra da birçok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Son günlerin gündemdeki çifti: Bu ilişkinin benzeri yok
BABASINDAN STORMI'YE SÜRPRİZ

Bugüne kadar kullandığı binlerce dolar değerinde aksesuarlar ve giydiği aynı oranda pahalı kıyafetlerle haber konusu olan minik Stormi, birçok yaşıtı gibi ABD'de çok yaygın olan sarı renkli okul otobüslerinden birine binmek istiyordu. Babası Travis Scott ise biricik kızının bu özlemi duymasına dayanamadı ve yaşadıkları malikanenin önüne sarı renkli bir okul otobüsü getirdi.

Son günlerin gündemdeki çifti: Bu ilişkinin benzeri yok

SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU

Bazı kaynaklara göre Scott, bu otobüsü kızının sonra da canı istediği zaman binmesi için satın aldı. Bazı kaynaklara göre de kiraladı. Nasıl olursa olsun, minik Stormi'nin otobüsle buluştuğu an görülmeye değerdi. Belki de ne kadar zengin ve sonsuz imkanlara sahip bir ailede dünyaya geldiğinin henüz farkında olmayan Stormi, otobüsü görünce yüzünde kelimenin tam anlamıyla güller açtı. Otobüse neredeyse sarılan Stormi, sonra da bomboş otobüse bindi ve boş koltuklar arasında gezdi.

Son günlerin gündemdeki çifti: Bu ilişkinin benzeri yok

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURU

Minik kızının sevincine Kylie Jenner da duyarsız kalmadı. Onun boş otobüste çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Jenner, okula gider gibi giyenen ve sırt çantasını da takan Stormi'nin otobüse sarılırken göründüğü bir fotoğrafını "Stormi'nin söyleyip durduğu şey bir büyük sarı okul otobüsüne binmekti. Babası ona sürpriz yaptı" mesajıyla birlikte Instagram hesabının "hikayeler" bölümünde paylaştı.

Son günlerin gündemdeki çifti: Bu ilişkinin benzeri yok

'GERÇEKLİKTEN KOPMUŞLAR'

İşte bu paylaşımlardan sonra da Kylie Jenner ve Travis Scott, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Birçok kişi Jenner ile Scott'ın, sahip oldukları zenginlik içinde gerçek dünyayla bağlarını kopardığını ileri sürdü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Zengin insanlar hakikaten gerçek dünyayla bağlarını koparmış durumda. Oturması için Stormi'ye bir okul otobüsü almışlar" diye yazdı.

Son günlerin gündemdeki çifti: Bu ilişkinin benzeri yok

O PARAYLA İHTİYACI OLANLARA YARDIM EDEBİLİRLERDİ

Bir başka kullanıcı Jenner ile Scott'ın bu otobüs için harcadıkları parayı gerçekten ihtiyacı olan birisine verebileceklerini savundu. Bu kullanıcı sorunun Stormi'ye otobüs alınması olmadığını fakat bu küçük kızın kıza yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzatılması konusunda bilinç kazandırılması gerektiğini ileri sürdü. Bu arada Jenner ile Scott'un bu sürprizinin Covid nedeniyle okullarından uzak kalan milyonlarca çocuğun durumunu görmezden gelmek olduğunu savunanlar da çıktı. Bazı kişiler de minik Stormie'nin sadece diğer çocuklar gibi olmak, onlar gibi okuma gitmek istediğini ve bunu da bu şekilde ifade ettiğini belirtti.

Son günlerin gündemdeki çifti: Bu ilişkinin benzeri yok

HAYRANLARI SAVUNDU

Kylie Jenner'ın hayranları da bu kadar eleştirinin abartılı bulduklarını belirtip genç yıldızın tek amacının küçük kızını mutlu etmek olduğunu savundu.

Son günlerin gündemdeki çifti: Bu ilişkinin benzeri yok

Kylie Jenner, Travis, Medya, dolar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Son günlerin gündemdeki çifti: Bu ilişkinin benzeri yok - Son Dakika Magazin


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