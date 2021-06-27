Kısıtlamanın olduğu son günü sahile akın ettiler - Son Dakika

Kısıtlamanın olduğu son günü sahile akın ettiler

Kısıtlamayı ihlal edenlere polis ekiplerinden uyarı

-Kirliliğe aldırmadan denize girdiler

İSTANBUL - Kısıtlamanın son günü vatandaşlar Avcılar Ambarlı Sahili'ne akın etti. Kısıtlamayı ihlal edenler polis ekiplerince uyarılıp, evlerine gönderildi. Ayrıca, deniz salyasına ve kirliliğe rağmen denize girerek serinlemeye çalıştılar.

İstanbul'da corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması önümüzdeki hafta itibariyle kalkıyor. Kısıtlamanın devam ettiği son Pazar gününde vatandaşlar Avcılar Ambarlı sahiline gelerek denize girdi. Gençler, sahil kenarının kirli olduğu ve yer yer müsilaj tabakasının olduğu kirliliğe aldırmadan serinlemeye çalıştılar.

Bir süre eğlenerek yüzen gençler polis engeline takıldı. Sahile gelen polis ekipleri yüzenleri denizden çıkararak, evlerine gönderdi. Polisi görenler hemen denizden çıkarak, sahilden uzaklaştı.